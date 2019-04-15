誤搭反方向新幹線！日男打開緊急開關跳車　1萬4200旅客受影響

▲一名男子發現誤搭反方向的山陽新幹線，自行打開緊急開關跳車。（示意圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

日本一名54歲男子14日上午誤搭東京開往博多的新幹線，在列車行駛後不久使用緊急開關強行開啟車門，隨後跳離列車造成右腳骨折，而機組人員發現異常後立刻逮捕該名男子，並交給警方處理。該起意外事故導致25班新幹線列車誤點，影響約1萬4200名乘客。

綜合日媒報導，日本14日上午一輛從東京開往博多的山陽新幹線，行經新大阪站到新神戶站時，系統偵測到車門緊急開關被啟動，隨即進行減速停車。就在車門開啟後，一名男子立刻跳車進入軌道區，被機組人員抓住帶回車內並交由警察處理，最後警方以違反新幹線特例法現行犯逮捕該男子。

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▲東京車站東海道山陽新幹線改札口。（圖／記者蔡玟君攝）

據了解，該名54歲無業男子從新幹線新大阪站上車，身上持有一張前往東京站車票，被逮捕後宣稱因為發現誤搭成反方向的列車，情急之下啟動在車廂連接處的緊急開關，沒想到車門真的打開，沒想太多就直接跳車。

受到意外事件影響，該列車臨時停車45分鐘，造成新大阪站到博多站間共25班車次誤點，影響約1萬4200人。