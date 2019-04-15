川普再祭反移民政策！提高投資移民門檻　限制高滯留率國家人民入境

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）反對移民、美國優先的立場相當鮮明，據傳他將針對時常逾期滯留的國家，採取新的措施來限制移民進入，將「降低簽證和免簽證的逾期滯留率」視為首要任務。另外，川普政府也正考慮提高投資移民門檻，以及縮減學生簽證的居留時間。

依照美國國土安全部門統計，逾期滯留率較高的國家包含尼日、查德、厄利垂亞、利比亞和獅子山等非洲國家，美國將會先對這些國家政府發出警告表示，若無法降低逾期滯留率，將會影響往後發給該國的簽證期限，嚴重將直接拒絕該國人民入境。白宮新聞發言人吉德里（Hogan Gidley）表示，川普正努力確保移民福利法能夠確實執行，以保護美國納稅人。

2018年2月川普才公布《移民法》改革條件，強化邊界安全，限制依親移民，並終止多元移民「綠卡樂透」的抽籤。原先共和黨議員提案調增為引進國外專業技術人員而設立的「H-1B簽證」額度，但白宮不願降低標準，目前正考慮取消「H-1B簽證」持有人配偶的工作許可、提高鄉村地區外國人的投資門檻，甚至是降低學生簽證的居留期。

去年《路透社》也曾報導，川普政府正考慮對來自中國大陸的留學生實行更嚴厲的背景調查與限制，包含審查通聯記錄與社群媒體帳號，而今年國務院已將中國研究生的簽證由從5年縮短至1年，川普更曾公開暗指遠從中國來的學生幾乎都是間諜。