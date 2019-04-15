文在寅積極推動文金四會　「怕激怒金正恩」未提派特使訪北韓

▲ 南韓總統文在寅。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

南韓總統文在寅日前訪美，與美國總統川普（Donald Trump）進行閉門會談前透露，將推動在近期與北韓領導人金正恩舉行南北韓峰會。青瓦台人士也表示，將派出北韓特使與平壤當局協商相關事宜。文在寅今（15）日出席首席暨幕僚會議時則闡明推動「文金四會」的意志，但並未提及各方關注的對北特使團。

一名青瓦台高層14日預告，文在寅或將在15日的會議中提及派出對北韓特使。此言一出便引起青瓦台內外猜測，文在寅今日將對此問題發表立場，結果卻隻字未提。分析指出，文在寅擔心，若此事太早定案曝光，可能產生副作用、激怒北韓。

根據《韓聯社》，對北韓特使需審慎考慮北韓情勢，在檯面下與文在寅進行充分討論後，才能經由官方公布相關消息。由此也可看出，文在寅如今對於一切與北韓溝通的問題皆相當小心。

青瓦台人士對此則表示，越南「川金二會」告吹以來，南北韓關係、北韓及美國關係都陷入膠著，文在寅也不得不如履薄冰、對南北關係更加慎重。因此有預測指出，南韓派出特使的時間及詳細名單近期還不會公開。

另一方面，文在寅今日表示，「現在是正式開始準備及推動南北韓高峰會談的時機了。只要北韓條件允許，不論時間地點，希望南北能夠相對而坐，討論出超越北韓及美國峰會（川金二會）、能夠結成果實的具體方案。」