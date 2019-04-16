4歲男童偷玩槍「自轟爆頭」險喪命！父無奈：已有3兄姊死於槍口下

▲4歲男童把完槍枝，不慎走火自轟。（圖／翻攝自Facebook／Ramon Price）



國際中心／綜合報導

美國加州一名年僅4歲的男童傑克森（Na'vaun Lamarii Price Jackson）3月27日在親友家中玩槍，未料卻使用不慎導致走火自轟，所幸在送往醫院急救後病情已逐漸穩定。

據CNN報導，傑克森於上月前往37歲親友威爾森（Terrence Wilson）家中玩耍時，在枕頭下發現了一把槍，卻在調皮把玩之餘不小心扣下板機，射中了自己的頭部。傑克森隨即被送往附近醫院，而威爾森也已因虐待兒童以及私藏有槍支等重罪而被捕。

傑克森的父親於事後難過表示，「希望這是家族中最後一次發生槍擊事故，因為我已經失去了一名兄弟和三名小孩，他們都是死於槍口下...」。

根據奧克蘭市的數據， 2017年共有277起非致命槍擊事件以及63起致命槍擊事件。傑克森的姑婆蘭德（Jamilia Land）表示，「無論是警察開的槍還是社區成員開的，或者是像這次情況的意外槍擊事故，子彈不僅會對『身體』產生不可挽回的傷害，連『心靈』也是。」她補充道，「這是我們社區的流行病，經常會發生這種殺戮事件，在美國人的非裔社區中，往往沒有人談論過，但我們似乎無法擺脫它。」

據報導，傑克森的家人們也不定時於facebook上發布傑克森的照片、影片，並表示，「孩子現在身體狀況穩定，已離開加護病房，目前正在接受物理治療。」雖然將有永久的腦損傷，但傑克森一家人則樂觀補充道，「我們會繼續保持信心，並祈禱這個惡夢快點結束。」