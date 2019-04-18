「世上最胖男孩」縮胃　追逐足球夢減重105公斤

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印尼有位珀曼拿（Arya Permana）曾被世界紀錄博物館（MURI）稱做「全世界最胖男孩」，因他在10歲時體重已達190公斤，每天吃5餐，含米飯、魚、牛肉和傳統的大豆餡餅等，還不停地吃零食、喝汽水，食量足以養活兩個成年人，父母也因此而借貸。

▲未減重前，珀曼拿（Arya Permana）只能自己在家。（圖／翻攝自臉書／Arya Permana ）

他的父母直到他體重失控時，才意識到可能患有疾病，醫生看到後也嚴重警告，如果再繼續吃下去可能會因此喪命，所以商討決定做縮胃手術，達到快速減重的效果，如今他的體重是85公斤。

瘦身後的珀曼拿說:「我現在更開心了。因為可以踢足球、和朋友出去玩、去河邊等，以前什麼也做不了，更不用說去任何地方，不能踢足球、打羽毛球等，但現在都可以做到了。」

珀曼拿是個足球迷，最喜歡的球隊是利物浦足球俱樂部（Liverpool FC），而最喜歡的偶像是巴西球星羅伯托·費爾米諾（Roberto Firmino），他夢想有天能成為足球員，像偶像一樣在場上穿梭。

近期他也在Instagram上分享減肥路程，並穿著巨大的T卹來展示驚人的減肥效果，而朋友們也稱讚他非凡的毅力，漸漸擺脫「全世界最胖男孩」的稱號。

▼珀曼拿在社群網站分享減肥過程。（圖／翻攝自臉書／Arya Permana ）

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