騎駱駝、戴氧氣筒！印度大選9億人投票　「上高山下沙漠」工程浩大

▲ 這個「地表最大規模民主選舉」共有9億選民參與。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

印度大選11日登場，這個「地表最大規模民主選舉」為期39天，分7階段進行，共有9億選民參與。印度人口眾多、幅員遼闊，許多住在偏遠山區、沙漠的選民就算騎著駱駝、戴氧氣筒也要前往投票。選委會今年設立了104萬個投票所，甚至為獨居深山的人設立「專屬投票站」，突顯出每一票都一樣珍貴。

據《紐約時報》報導，Bharatdas Darshandas先生獨居在深山中，看管一間位在叢林中的印度教寺廟，四周不乏老虎、野豹、眼鏡蛇等猛禽。一個由5名選舉工作人員組成的小組將跋涉到Darshandas的廟宇，並為他建立一個專屬投票站。Darshandas表示，自己深感榮幸，「這證明印度有多麼重視民主。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 印度舉國迎接這項民主盛事。（圖／達志影像／美聯社）



選委會派出了上百台火車、飛機、船隻，還有駱駝與大象隊伍，前印度首席選舉專員S.Y. Quraishi表示，有一些山區僅能透過直升機抵達，還有一些地方是上述方法都無法到達的，人們只好走上3天的路。此外，喜馬拉雅山「斯碧提谷」（Spiti Valley）一個與世隔絕數百年的村莊中，只住著48名選民，他們也得投票。

印度擁有13.4億人口，選民規模占據全球人口的10％。印度將在下一次大選（預定於2024年）之前超越中國，成為世界上人口最多的國家。《紐時》指出，選委會不僅得為偏遠地區的選民著想，在擁擠的大城市中監控投票也是一大挑戰，許多繁忙的投票所必須接應1萬2000人。這場選舉從4月11日開始至5月19日結束，將選出543席下議院議員，結果於5月23日出爐。

▼ 選委會今年設立了104萬個投票所，也派出各式交通工具，突顯出每一票都很珍貴。（圖／達志影像／美聯社）

