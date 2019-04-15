婦產科接生滑倒！早產兒頭部著地摔死　醫謊稱「病死」藏3年

▲ 新生兒被醫生摔落在地。（圖／示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓驚傳一起離譜的醫療過失，京畿道城南市盆唐區一家婦科醫院（분당차여성병원）日前被踢爆，3年前一名醫師為產婦接生時，不慎將剛來到世界上的新生兒摔落在地，造成他頭蓋骨骨折，幾小時後不幸夭折，卻謊稱嬰兒是「病死」，直到事發3年後的現在才被發現。

《韓民族日報》14日報導，一名孕婦2016年8月在盆唐這家醫院剖腹產，參與手術的其中一名醫師接過嬰兒時不慎腳滑摔倒在地，嬰兒身體部分雖還被抱在醫生懷裡，頭部卻重重撞到地板。嬰兒隨後被轉送至小兒青少年科接受治療，幾小時後不治夭折。

然而，院方向產母隱匿醫師的過失，僅在死亡證明上的死因欄位標記「病死」。死亡證明的死因除病死外，還有「非正常死亡」、「其他暨不詳」，共3個選項；若標記為後2者，則需進行驗屍。但由於該名嬰兒被登記為病死，便沒有進行驗屍。意即院方不顧其過失導致的頭蓋骨骨折、出血等傷勢極有可能才是致死的主因，偽造一份假的死亡證明。

此外，自嬰兒被送往小兒青少年科後照射腦部超音波的結果便可看出其頭蓋骨骨折及出血跡象，但院方也未向父母說明這一點，僅輕描淡寫的告知他們，「（嬰兒）一出生時狀況就很危急，因此死亡。」

目擊醫生失手摔落嬰兒的婦產科、意外發生後治療嬰兒的小兒青少年科醫生及護士等醫護人員至少有6人，卻沒有任何人說出事實，隱匿過失長達3年。且該名嬰兒的醫療紀錄有部分被人刻意刪去，疑似是受當時的副院長所指示。

首爾地方警察廳廣域搜查隊2018年獲報得知，該醫院蓄意隱瞞重大醫療過失，隨即朝業務過失致死、隱匿犯人、湮滅證據等方向展開調查，多次搜索醫院內部。

院方目前已經承認有醫療過失，相關人士坦言，「因為是懷孕僅7個月的高危險早產兒，後續措施必須快速進行，才會在過程中發生抱著孩子摔倒的意外。並未向父母說明此一事實的確是院方的錯誤判斷。」

但他仍表示，「當時主治醫師判斷，摔倒意外並非嬰兒死亡的主因。因為原先就是高風險新生兒，再加上呼吸困難及凝血問題，才會發生悲劇，仍需要進一步調查。」