公寓樓梯間集體性侵13歲少女　男高生隔天騙「要道歉」停車場再犯

▲ 國中少女遭集體性侵。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起駭人的性侵案件，一名年僅13歲的少女先是遭到2名高中少年集體性侵，身心靈都受到龐大的傷害，沒想到隔天又收到他們的通知，主動表示要向她道歉。她依約前往現場，以為會得到應有的道歉，沒想到竟再度遭受性暴力。

仁川桂陽警察署11日依特殊性侵罪嫌拘捕2名15歲少年，又依強制性騷擾罪嫌將另一名涉案的13歲少年不拘捕立案。報導指出，2名15歲少年涉嫌於今年1月5日晚間8時40分左右，在桂陽區一棟大樓樓梯間集體性侵13歲國中少女得逞；另一名13歲少年則涉嫌犯下猥褻少女身體等性騷擾行為。

隔天上午11時左右，3名少年謊稱要「向妳道歉」，要求少女到附近傳統市場的地下停車場會合。少女前往現場後，再度遭強制性騷擾。直到少女終於無法承受他們的行為，鼓起勇氣向家人坦承後，這起事件才終於曝光。警方則在4天後的8日逮捕3名嫌犯。

根據警方調查結果，少女與犯案的13歲少年是朋友關係，案發前則不認識犯下性侵的2名15歲少年；3名嫌犯在學校是學長及學弟關係，當天則是由13歲少年將少女約出門後集體犯案。

這起事件透過媒體曝光後，迅速引起網友撻伐，紛紛留言表示，「請廢止少年法」、「這還是人嗎」、「犯罪不分大人小孩」、「家庭教育很重要」、「不能因為是青少年就放過他們」。