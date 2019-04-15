紐西蘭護理師遭IS綁架5年…媒體守密保護她　位置曝光可能還活著

▲阿卡維的家人每天都在想著她。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

紐西蘭62歲護理師阿卡維（Louisa Akavi）5年多前在敘利亞被綁架，身為紅十字國際委員會（ICRC）的成員，她當時正在執行第17次任務，怎料從此下落不明。ICRC過去為了保護阿卡維，5年多都未對外發布消息，如今因為相信她還活著，終於向國際間發聲，希望尋獲所有可能的蛛絲馬跡。

《衛報》報導，阿卡維2013年10月與其他6名同事在車上，要前往敘利亞西北部城市伊德利卜（Idlib）執行醫療救援，過程中卻被綁架；其中4名後來被釋放，阿卡維與2名敘利亞同事最後則落入極端組織ISIS手中。

這3人被綁架後，ICRC沒有收到賈傑布（Alaa Rajab）以及巴克杜內斯（Nabil Bakdounes）的消息，但一直有接獲阿卡維的零星資訊，因此相信這名女護理師或許還活著。

ICRC昔日深怕過於高調會影響人質安全，一直沒有對外公開消息，還向多家媒體展開秘密協商，希望不要對此進行報導。不過，ICRC行動主任斯蒂爾哈特（Dominik Stillhart）近期決定發聲，承認找尋人質的困難超乎想像，希望國際社會能帶來更多相關消息。

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▲ICRC的救護車。（圖／翻攝自臉書／International Committee of the Red Cross）



斯蒂爾哈特表示，最後一次確定阿卡維的位置，是2018年底時在敘利亞與伊拉克邊界的幼發拉底河所發現，「這是一個讓人難以置信的消息，她的位置很明顯，她還活著，還在做她被訓練的事務，而且是長期做著，在戰亂地區提供醫療護理。」

根據一份報告顯示，美國突擊隊2014年想救出阿卡維卻失敗。《紐約時報》指出，阿卡維與其他西方人質被關押在一個石油設施，她與美國人道志工米勒（Kayla Mueller）位在同個空間；後者於2015年遭到ISIS殺害。

斯蒂爾哈特表示，ICRC起初一直與ISIS進行積極溝通，卻都無法說服對方釋放斯蒂爾哈特，過程中還採訪中東的囚犯，希望可以獲取最新消息，希望持續落空後，最近則決定請求大家的幫助。

阿卡維在紐西蘭的一名家人透過影片表示，非常想念阿卡維，每天都在想著她，希望她也能感受到力量。斯蒂爾哈特則說，從來沒有放棄尋找過這3名人質。

隨著ISIS最後的武裝分子在敘利亞投降，可能使得3名人質的蹤跡更難被發現，但也帶來一些希望。ICRC通訊部主任柯齊席克（Pawel Krzysiek）提到，衝突不斷有變化，很難清楚到底是誰控制哪些領土，他真的不知道誰帶走阿卡維，「我們的醫療車隊被蒙面的武裝男子攔住，同事從那邊被綁架，到底是誰？背後的動機是什麼，我們真的不知。」

▲ISIS最後據點被攻下。（圖／達志影像／美聯社）



柯齊席克認為，阿卡維被許多不同的綁架者當成人質，從一個組織轉移到另一個組織，最後遭到ISIS控制。

紐西蘭外交大臣彼得斯（Winston Peters）對此表示，這是特別複雜與困難的案例，正在努力確保阿卡維的安全，已有團隊布署到敘利亞，專門找出特定的路線。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在每周的新聞發布會則拒絕回答相關問題，認為案件先不要搬上檯面會比較好處理。

阿卡維在紅十字會擁有30年經驗，最初先在馬來西亞治療越南的難民，後來則前往索馬利亞、阿富汗、衣索比亞、伊拉克與敘利亞等地工作，她1999年獲得弗羅倫斯•南丁格爾獎。