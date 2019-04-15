亞桑傑「使館貓」看主人被捕影片曝光！　網笑：牠好像不care

▲ 使館貓正在看電視。（圖／翻攝自推特／WikiLeaks）

國際中心／綜合報導

維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）日前被英國警方逮捕，令人意外的是，長期陪伴在他身旁的超萌貓咪「使館貓」（Embassy Cat）卻成為眾人關心的焦點，不少人好奇牠的落腳處。正因如此，維基解密的推特於日前曝光使館貓的身影，希望讓大家放心，然而，影片中牠看主人被捕的神情又意外引起眾人焦點。

維基解密的推特帳戶於13日發布一則影片，其中可以看到大家關心的使館貓，正坐在電視機前，看著主人亞桑傑從厄瓜多駐倫敦的大使館中，遭警方架走的畫面。維基解密於貼文中表示，「我們可以確定亞桑傑的貓是安全的，亞桑傑已經要求律師在10月中旬，將他從大使館的威脅中救出來，他們將在自由之中團聚＃釋放亞桑傑＃拒絕引渡」。

事實上，這隻貓咪是亞桑傑的子女送他的禮物，希望陪伴他躲避追捕，於是亞桑傑在2016年4月將牠命名為「使館貓」，並在推特和IG上創立粉絲專頁，分別吸引3.22萬和7000多名粉絲關注。從此之後，使館貓便常常以趴在亞桑傑的肩膀上，或是陪伴主人會面訪客的形象出現在社群媒體上。

值得一提的是，使館貓的出現引起許多爭議，不少人認為使館貓的社群媒體帳號，其實是亞桑傑政治主張的延伸，而且他也可以透過販售貓咪的相關商品獲得募款。此外，《紐約客》一名專訪過亞桑傑的記者也曾透露，亞桑傑根本不愛這隻貓，僅將牠視為宣傳工具。

然而，使館貓的魅力仍讓人無法抵擋，自從牠的推特帳戶於2018年3月便沒有更新後，許多人開始好奇萌貓的落腳處為何，直到維基解密推特近日曝光使館貓的去處後，才讓許多網友大嘆一口氣，「貓是情緒化的動物，看到主人被逮捕一定很難過」、「嗚嗚，希望他們可以相聚」、「很開心又再次看到牠了」、「幸好貓咪是安全的」。

此外，由於亞桑傑被捕的消息曝光，許多網友開始惡搞使館貓，開始揣測牠內心的想法，「牠內心可能在說謝謝擬救我出來」，也有網友把牠化身為超級貓咪，正開車準備去救主人。不過，許多網友也開始調侃維基解密的影片，直說影片中的使館貓「好像一點都不care主人」、「痾，牠根本沒在看電視欸」、「其他東西好像更吸引牠」

▲ 有網友調侃，使館貓看起來根本不care亞桑傑。



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