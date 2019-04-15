12箱A片「價值89萬」全丟垃圾場　他為女優狠斷爸媽…逼賠267萬

▲成人片的收藏被丟，成為跟父母撕破臉的導火線。（圖／示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

在男人成長的過程中，成人片的幫助在身心方面，可能填補了一些心靈的空虛，因此會有些依賴性，似乎也是理所當然的。美國一名男子查理（化名Charlie）在離婚之後搬離原本的老家，到外面住了一段時間後，拿到了自己原本的一些物品，卻驚覺原本收藏的2萬8000多塊美金的情趣用品、影片都被丟掉，氣得把父母告上法院。

根據《福斯新聞網》報導，查理離婚後搬離了密西根的老家，獨自到印第安那州生活，因為私人物品太多，他過了一段時間終於拿到自己的一些私人物品，沒想到就在打開箱子時卻發現，多年來收藏的成人片、情趣玩具都已經不見，價值超過2萬8000多美金（約台幣89萬元），當下非常憤怒，決定對家人走法律途徑。

查理的父母表示，事發之後，兒子寫了很長一封信件責罵他們，但是家長之所以銷毀這些東西，「我是為了你的精神健康狀況好，就如同我找到一公斤古柯鹼，都會這樣銷毀掉。」但對於查理而言，這些成人片，有些已經是珍貴的「絕版品」，而要丟掉卻沒有詢問過讓他覺得非常不受尊重。

據悉，查理的父母找出了12箱成人片和2箱情趣用品後，直接銷毀，但檢察官在了解狀況後，拒絕提起公訴，查理決定將自己打官司並提出美金8萬6822元（約台幣267萬）的賠償金。