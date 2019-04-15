華人開店賣皮蛋+鹹鴨蛋　義大利警立刻「查扣800顆」：不適合人類食用！

▲皮蛋又黑又臭，許多外國人都對它感到害怕。（圖／南投醫院提供）

記者朱世凱／綜合報導

皮蛋是華人世界特有的食物，不過因為東西飲食文化差異，部分外國人認為皮蛋是可怕的食物。據悉，意大利警方近日在一家華人店舖查扣了800顆蛋，包含皮蛋和鹹鴨蛋，他們還形容這些是「不適合人類食用」的飲食。

綜合外媒報導，這家店鋪位在西西里島（Sicilia）卡塔尼亞省（Catania），警方在進行食品安全巡查期間，查扣了近800顆蛋。他們指出，「雖然這些蛋在中國是特色食品，但是在意大利是被禁止的，而且來源不明，2名華人也已被通報給衛生機構處理。」

2011年6月，美國CNN的iReport專欄曾將皮蛋評為「世界最噁心的食物」之一，事件便在網路上引起廣泛議論。同年7月6日，CNN在網站上刊登中英文雙語聲明，表示「無意造成任何冒犯」，願致上誠摯的歉意。

▼皮蛋。（圖／CFP）

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網友認為，皮蛋雖是醃製食品，吃多不健康，但是仍符合食用標準，只能說是文化差異問題。「可憐的皮蛋，不吃給我呀！」、「這2樣東西含的有害物質超標，達不到他們國家食品衛生標準吧」、「每個人的口味不一樣，什麼叫不適合人類食用」、「找碴的嗎？」、「皮蛋瘦肉粥QQ」。

根據農委會資料指出，皮蛋是利用「強鹼」浸入蛋內，使蛋白產生鹼性凝固的加工食品。蛋白會呈現琥珀般的半透明黑褐色，原因在於受到鹼作用後生成的揮發性物質有關，而它的氣味則是在製作過程中，鹼分解並重組蛋白質導致。