日校園道安示範「車禍現場」失手　570名學生目睹特技演員遭撞死！

實習記者陳妙津／綜合報導

日本校園的道路安全課程常找特技演員模擬車禍現場，讓學生學習時印象更加深刻。但日前一名特技演員竟在570名學生目睹下，遭卡車直接撞上輾入車底，雖然被緊急送醫搶救，仍傷重不治。

▲日本京都勸修中學舉行道路安全宣導課，不料特技演員竟在演出中遭卡車輾過慘死。示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）



據《京都新聞》報導，日本京都市山科區的勸修中學於12日舉辦道路安全講座，由特技演員重現一起行人因進入視線盲區，而遭卡車撞上的車禍。原計畫由34歲的特技演員中村佳弘扮演行人，與時速10公里行進中的卡車接觸後，緊抓住車輛保險桿再完美落地，結束整場演習。

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▲日本校園道路安全課近年常見找特技演員模擬車禍實況，以求讓學生印象更深刻。示意圖。（圖／達志示意圖）



沒想到當天中午，中村一時失手，身體往下一滑，直接被捲入車底，慘遭卡車重重輾過。雖然被緊急送醫急救，然而因為胸腹部遭劇烈重壓，7小時後仍不幸喪命。

據警方了解，該輛卡車由另名38歲的特技演員所駕駛，而意外死亡的中村則在該公司有3年經驗，主要負責協助校園道路安全課程，目前仍在進一步調查事發原因。而道安課的主辦機關「京都市腳踏車政策推廣室」則表示，為求逼真才會與特技公司合作還原事故，未來將會協助調查原因，並配合市教育委員會對目睹學生作心理輔導。

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