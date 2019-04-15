人工智慧搶飯碗！台裔美國總統候選人楊安澤：提供每月3萬基本收入

▲台裔美籍的楊安澤投入民主黨總統初選。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

台裔美籍的紐約企業家楊安澤（Andrew Yang）是民主黨史上首位爭取總統候選人提名的亞裔人士，他15日接受CNN專訪時表示，人工智慧、全自動化已對美國的就業市場造成衝擊，勞動參與率已降到63%，因此他提出「自由紅利」政策，讓每個美國成年人都能獲得每個月1000美元（約台幣3萬元）的基本收入，緩解經濟轉型帶來的壓力。

楊安澤強調，美國正在面臨史上最大的經濟轉型，調整經濟結構才是當務之急。首先他提出了「自由紅利」（freedom dividend）政策，也就是從18歲開始，所有美國成年人都可以得到每月1000美元的基本收入，以緩解人工智慧取代人力所帶來的衝擊。楊安澤認為，這樣一筆錢可以替數千萬美國人創在200多萬個新的就業機會，至於這筆錢從何而來，他則說，「這項稅收將會落在亞馬遜（Amazon）、Google、Facebook和優步（Uber）等人工智慧與機器人領域的受惠企業上。」

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▲楊安澤認為科技才是影響美國社會的最大因素。（圖／達志影像／美聯社）



楊安澤過去選擇在底特律、伯明罕、巴爾的摩等工業大城創業，是因為他看見人工智慧等新科技正在取代人力，最明顯的數字就是2008年金融海嘯時，製造業1400萬個就業機會下跌至1140萬個，10年過去，製造業的就業機會僅回升至1280萬個，而且接下來也會在零售業、速食業、電話客服、卡車司機等行業帶來毀滅性影響，「科技才是衝擊美國經濟的一大挑戰，而不是川普所責怪的移民問題。」

楊安澤2017年11月6日向聯邦選舉委員會（FEC）遞交參選申請，競選口號是「Humanity First」（人性至上）。他認為，自動化和人工智慧將會消滅數百萬個工作機會，因此美國必須採取應變措施避免「機器人末世」、防止經濟大恐慌等級的失業率和社會總體崩潰。楊安澤在紐約成立非營利機構「為美國創業」（Venture For America），幫助年輕人創業，這項計劃曾得到前總統歐巴馬的支持。