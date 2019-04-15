遭嗆「帶你的東西滾」　他超MAN公主抱救回戀情…女友一秒羞笑

▲男子救回原本可能會結束的戀情。（圖／@goubtube提供）



國際中心／綜合報導

現居倫敦的網紅巴郝（Goubran Bahou）經常在社群媒體上傳搞笑影片，他先前在IG帳號goubtube貼出短片，可見一名身材火辣的女子與男友大吵，女方甚至飆罵「帶著你的東西滾出去」，沒想到男方竟使出大絕招，一秒化解原本的僵局，女友也害羞笑出來。

長髮女子原本坐在沙發上，她看到男友摀著臉說「受夠了」之後，她也決定反擊，「我也受夠了，我們總是在吵架，我不想要這樣的關係！」她還要男友把自己的東西收一收，消失在她眼前。

沒想到，男友帥氣承諾要收拾東西後，先把桌上的雜物放到口袋，下一秒居然直接公主抱起女友，就像在宣誓「你就是屬於我的」。這個舉動也瞬間融化女友，雖然她什麼都沒說，卻露出害羞的笑容，也沒有再與對方爭執。

對此，網友紛紛讚嘆這位男友的高EQ，「根本是天才」、「這樣做就對了」；還有許多女友在留言處標註另一半，希望自己的男友也可以多學習，未來能照做化解尷尬。