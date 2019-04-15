美墨邊界演奏巴哈　馬友友「搭橋取代蓋圍牆」：國家不是飯店

▲馬友友表演前先與墨西哥學生交流。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

知名大提琴演奏家馬友友（Yo-Yo Ma）13日在美墨邊界表演，他告訴聽眾，希望大家搭起橋梁而不是圍牆，意有所指美國總統川普的「美墨圍牆」政策有所缺失。他不忘形容，國家並不是飯店，不會額滿。

CNN報導，馬友友日前來到德州與墨西哥邊界處帶來巴哈演奏，旨在期盼音樂能夠讓人們有所連結，無論每個人背後的文化差異為何。他比喻自己在邊界生活過，「在文化、紀律、音樂、世代之間。」

馬友友認為，每個人都生活在充滿無限可能的世界中，同時也面臨巨大的挑戰，彼此在文化交流方面應該有所聯繫，「我們建造的是橋梁，而不是圍牆。」談及自己的巴哈演奏，他則說在歷經壓力、困惑與不安全的時期，大家應該共享資源，帶來舒適、有目的和充滿意義的感受。

表演結束後，德州拉雷多（Laredo）市長薩斯（Pete Saenz）贈送馬友友禮物，「很榮幸能接待這位世界上最偉大的大提琴家，他的拜訪讓我們想起，文化是如何聯繫起我們所有人。」

馬友友2018年開始自己的巴哈演奏項目，打算在全國36個地點表演。他曾替8位美國總統演出，並獲得美國國家藝術獎章、總統自由勳章等，下一場表演預計4月30日在秘魯展開。