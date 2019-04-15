印尼大選海外投票　台34投票所大排長龍…加開漁港投票箱

▲印尼17日將進行總統與國會大選。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

印尼17日舉行總統與國會大選，為了讓海外選民也可以投下神聖的一票，印尼政府在全球130個國家設置海外投票所，其中台灣就設有34個投票所，除了回寄選票的通信投票外，今年也在印尼漁工人數較多的基隆、宜蘭、東港和台東港口設立投票箱，鼓勵全台將近27萬名印尼選民前往投票。

依照規定，海外印尼國民需要先登記才能投票，並且需在1周內完成計票，將結果送回國內。駐台北印尼經濟貿易代表處秘書高頓（Mariana Gultom）接受《中央社》訪問時表示，今年的投票人數比預期還多，他認為印尼駐台代表蘇孟帝（Didi Sumedi）先前發表信函，呼籲雇主允許該國國民至投票所投票發揮作用，讓更多人出來投票。

▲印尼駐台北經濟貿易辦事處代表蘇孟帝發公告呼籲雇主讓移工前往投票。

印尼媒體《Antara News》報導指出，先前曾有選民質疑，海外選票容易有「假票」混充，印尼海外選舉委員會副主席拉魯（Lalu Muhammad Iqbal）向大眾保證，印尼將會保持最大的誠信原則來統計海外選票，他表示，「外國選舉委員會由居住在國外的印尼公民組成，所有與大選有關的事情都將公正地進行。」