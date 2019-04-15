善心收容所變動物墳場！　25歲女收養150隻貓被搜出64隻死屍

▲女子所經營的動物收容所，被發現大量貓咪死屍。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國明尼蘇達州一名女子被人發現，所經營的動物收養中心竟成為動物墳場，收養高達150隻貓卻疏於照顧，導致環境髒臭而多次被檢舉，執法人員前往現場時，竟然搜到64隻貓咪的屍體和43隻活貓，被控13項動物虐待罪的她，目前已經認罪並被判刑。

25歲女子布雷格爾(Caycee Bregel)從2017年7月開始，在明尼蘇達州法明頓(Farmington)一處民宅內經營明尼蘇達動物救援(Minnesota Animal Rescue)中心，看似充滿愛心的她，卻在去年4月27日至5月9日期間多次被鄰居投訴，放任一條重達400磅的豬在附近遊蕩。警方表示，由於多次接到報案，再加上有住戶稱在收容所內看到死貓的「皮膚和骨頭」，環境十分髒亂不健康，最後決定申請搜索令前往。

警方闖入動物救援中心，意外找到43隻活貓、64隻死貓、1隻活豚鼠和5條活狗，還有部分死貓被放在冰箱和冰凍庫中，後院車庫附近更是埋了多具動物死屍的淺墳，之後又陸續找到9隻活貓、7條小狗和1條活狗。調查人員透露，一進入房內就聞到「可怕的尿酸和糞便氣味」，髒亂環境導致在裡面生活的動物健康狀況十分不佳，有些還因為情況太嚴重不得不接受安樂死。

本案12日開庭，布雷格爾對於所指控的13項動物虐待罪全數認罪，被判入獄1年以及200個小時社區服務和90天居家電子腳鐐監控，法官還下令她必須接受心理健康評估，終身不得再擁有或照顧任何動物。