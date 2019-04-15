白邦瑞：川普接受我建議「不再接蔡英文電話」　川習之間有信任

▲ 白邦瑞表示，川普接受了自己的建議，不再接蔡英文總統的電話。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普2016年12月2日當選總統後一個月接了蔡英文總統恭賀的電話，成為美國1979年與中國建交以來，第一位與台灣元首對話的美國總統或總統當選人，打破多年慣例。白宮顧問白邦瑞（Michael Phillsbury）近期接受《南華早報》訪問時表示，川普接受了自己的建議，在處理兩岸關係上展現克制，包括不再接蔡英文的電話。

白邦瑞表示，川普接了這通電話是個「錯誤」，而自己當時是川普交接顧問團隊當中，唯一反對川普與蔡英文通電話的中國專家，「當時我受到鷹派陣營的諸多批評，他們說應該每個月都與蔡英文通話、邀請蔡英文訪問美國。」

▼ 川普2016年12月2日接了蔡英文總統的恭賀的電話，打破多年慣例。（圖／達志影像／美聯社）



請繼續往下閱讀...

▼ 白邦瑞指出，川普與中國領導人建立的關係可能比任何美國總統都還要緊密。（圖／達志影像／美聯社）



白邦瑞指出，川普處理兩岸關係跟前任總統不同，過去的總統「像機器人一樣，一字一句覆誦著三個公報」，但川普說會遵守一中政策，不是因為前任總統都這麼做，而是因為「這是他朋友習主席的要求」，「換句話說，他正在跟習主席協商，他跟中國領導人建立的關係可能比任何美國總統都還要緊密。」

白邦瑞提到，美中過去10年對彼此的信任度不斷下滑，雙方未來還會面臨許多摩擦與爭端，但兩國領導人之間的情誼會持續增溫，「他們是否擁有某種程度的信任？我想是有的。」他認為，美中未來的關係會是合作與競爭並蓄。