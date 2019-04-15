印度女孩「橄欖綠大眼」電暈4千網友　表特版狂蓋249樓：眼睛會勾人

▲印度「橄欖綠電眼」正妹照讓4千多網友暴動狂讚。（圖／翻攝自FB／Biswarup Shaw Photography）



實習記者陳妙津／綜合報導

印度向來以豐富文化及寶萊塢聞名，但正妹也不少，近日有網友在PTT表特版PO圖，分享一名有著水汪汪大眼的印度正妹美照，一雙嫵媚的橄欖綠電眼讓鄉民暴動狂蓋249樓，大讚「她眼睛會勾人」。這組靈動的美女照由印度攝影師 Biswarup Shaw所攝，目前已經累計4200多個讚，4874次分享。

▲這組14張「橄欖綠電眼」正妹照電翻網友們，齊呼「眼睛會勾人」。

照片中的印度正妹穿著傳統服飾，似乎正參加某種慶典，身上及臉上都沾滿五彩斑斕的各色顏料。只見她一頭微捲長髮，有時鬆散束起，有時嫵媚披髮，唯一不變的是始終對鏡頭露出甜美嬌俏的笑容，搭配一雙「橄欖綠大眼」，眼神深邃靈動，讓觀看者陷入她的無盡魅力中。

▲網友神出本尊帳號，即使素顏也可看出是名清秀佳人。

該組照片也是攝影師 Biswarup Shaw的得意之作，甚至將大頭貼也改換成這名電眼正妹。此外，還有網友神出正妹本尊帳號，發現女孩確實五官清秀，但在超強攝影師的鏡頭下更有加成效果，紀錄下最美的瞬間，電翻4千多人。

PTT網友看完照片也狂蓋249樓大推，「正翻」、「眼睛顏色太美」、「攝影師超強」、「這個瞳色是天生的嗎」、「幾霸婚！！！」、「長的好夢幻」、「感覺是高級種姓雅利安人」。

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