鼻涕「像瀑布」狂流5年！她以為是過敏...結果竟是「腦脊液」流出

▲ 坎卓拉5年來鼻涕流不停，到哪裡都要攜帶衛生紙。（圖／翻攝自YouTube／Nebraska Medical Center）

國際中心／綜合報導

「我的鼻涕就像瀑布一樣，從來沒有乾掉過...」美國內布拉斯加州（State of Nebraska）52歲婦人坎卓拉（Kendra Jackson）從5年前開始莫名的狂流鼻涕，導致她走到哪都必須隨身攜帶一整包衛生紙，她本以為這是過敏所導致，沒想到症狀越來越嚴重，讓她完全睡不著也幾乎失去嗅覺。沒想到在專業醫團隊的檢查後，發現其實一直以來在流鼻涕的，根本不是坎卓拉的鼻子，而是她的腦！

根據《紐約每日新聞》報導，坎卓拉本來是一名司機，2013年她在工作過程中不小心發生車禍，頭部撞到方向盤、肩膀也輕微骨折，從那之後開始，坎卓拉就經常覺得頭很痛，不停咳嗽、打噴嚏，最嚴重的是鼻涕流不停，「就好像不會間斷的瀑布一樣，鼻涕常常會竄入我的喉嚨，非常的不舒服，讓我睡也不能好好睡，整個人就像個僵屍。

為了解決鼻涕不止的情況，幾年來坎卓拉找了好幾個醫生求助，不過每個醫生都告訴她「妳這是慢性過敏所導致的症狀！」，開給她幾包過敏藥叫她帶回家吃。就這樣吃服用了好一陣子的藥物，情況仍然沒有改善，反而越來越嚴重，讓她幾乎失去嗅覺，聞不到食物的味道，根本無法下廚煮飯。

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▲ 向許多醫生求助，坎卓拉的狀況仍未改善。（圖／翻攝自Facebook／Nebraska Medicine）

不知如何是好的坎卓拉最後決定到內布拉斯加州醫學中心的耳鼻喉科求診。經過醫師克莉絲汀（Christine Barnes）等人的診斷，才發現原來坎卓拉的狀況根本與過敏無關，她鼻子裡一直流出來的也不是鼻涕，竟然是來自腦部的「腦脊液」。

克莉絲汀提到，他們發現坎卓拉的腦部每天都會流出大約半品脫（約236毫升）的腦脊液，之所以會出現這樣的現象，很可能是因為曾受過頭部受傷或做過鼻竇手術所導致，推測坎卓拉5年前的那場車禍的頭部撞擊，應該有造成大腦周圍膜撕裂，腦部的腦脊液才會從鼻子不停流出，這樣情況叫做「腦脊液鼻漏」。

▲ 克莉絲汀為坎卓拉動手術，解決了「腦脊液鼻漏」的問題 。（圖／翻攝自Facebook／Nebraska Medicine）

為了治療「腦脊液鼻漏」，克莉絲汀等人取了一些坎卓拉的脂肪組織，將它放在頭骨與鼻孔間的因撕裂導致的「漏洞」中，經過一系列的手術，終於成功將坎卓拉的漏洞賭塞住。

接受完手術的坎卓拉興奮地提到，自己再也不用到哪裡都帶著衛生紙了，現在也終於能好好安穩的睡上一覺了。

UTSouthwestern醫療中心補充，幸虧坎卓拉有最終有獲得治療，萬一遲遲沒有補救，繼續讓腦脊液洩漏，可能會最終會導致腦膜炎、腦損傷或中風，甚至危及生命。