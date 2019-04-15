「破壞級龍捲風」襲擊德州8人死！　紐約與華府挫咧等

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美國德州這幾天受到嚴重的龍捲風肆虐，CNN氣象學家布林克（Haley Brink）指出，受到影響的居民超過9000萬人，而接下來的風雨會稍微舒緩，不過襲擊的地區將是人口密集的主要城市，包括紐約、華盛頓、亞特蘭大。

▲富蘭克林鎮許多住宅都被強風吹毀。（圖／路透社）

據CNN報導，德州到阿拉巴馬州一帶從14日就出現至少17股龍捲風，造成8人死亡，還有8萬戶的住家因此停電。其中羅伯遜縣的富蘭克林鎮（Franklin）受到最嚴重破壞，最強風力時速225公里，達到EF-3（改進型藤田級數3）等級，連冰雹直徑也有3.8公分，四處飛散的樹枝、玻璃碎片等等嚴重破壞房屋外觀，使居民的安全受到強烈威脅。

氣象學家布林克表示，龍捲風不是造成這場災難的唯一原因，「強勁風暴和冰雹都使天候更加惡劣」，傾盆大雨也導致局部出現淹水狀況，路易斯安那州就有一名13歲少年在排水區被淹死。

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▲接下來這場風暴會往都市區前進。（圖／路透社）

這次罹難的8人中有3人是兒童，安傑利納郡（Angelina County）就傳出有8歲和3歲孩童坐在汽車後座，卻不幸被斷裂的樹幹當場壓死。當地警方透露，該區已經至少25人輕重傷。

至於航班方面，達拉斯沃斯堡國際機場有350班機被迫停飛，至少有7000名乘客受到影響。

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