利比亞「東軍」首領訪開羅！　埃及總統支持「打擊極端主義」

▲ 利比亞「國民軍」4日直逼的黎波里，親政府軍下令備戰。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

利比軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）正向首都發動戰爭之際，據稱他於14日拜訪埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi），不僅得到塞西的明確支持，還得到沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國領導人的私人支持。目前「利比亞國民軍」（LNA）已經控制東利比亞。

根據《衛報》和The Times of Israel報導，哈夫塔拜訪賽西時在會中討論「利比亞的最新發展」，會後，賽西辦公室發出一份聲明，雖然沒有直接提及戰爭，卻表示「總統支持打擊恐怖主義和極端主義民兵的行為，以實現利比亞全國公民的安全與穩定」。據《金字塔報》報導，但面對法新社記者電話求證，埃及總統發言人沒有回覆。

▼ 現任埃及總統塞西。（圖／翻攝自臉書／Abdel Fattah el-Sisi）

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根據ARAB News報導，在會議結束後，埃及外交部對戰爭表達深切關切，表示支持聯合國以政治作為解決方案，以維護利比亞國家領土完整和人民安全。事實上，本月月初，埃及外交部長薩邁赫·舒克麗（Sameh Shoukry）早警告，利比亞之間的衝突不能以軍事方式解決。

《金字塔報》利比亞政治和戰略中心專家Ziad Aql也表示，哈夫塔的最終目標是成為利比亞的領導，而完成的方式有有許多種，不論是透過選舉或談判，目前「埃及希望透過外交途徑，解決阿拉伯人民面臨的流血事件。埃及僅在與恐怖主義的對抗中，支持以軍事作為解決方案」。

事實上，自從哈夫塔與位在首都的黎波里、獲得聯合國支持的「全國團結政府」（Government of National Accord，簡稱GNA）爆發衝突以來，已經有120多人喪生、近600人受到傷害，另有1.3萬名平民流散各處。此外，對於GNA於14日表示在首都南方擊落一架叛軍戰機，國民軍一名消息來源表示，確實有一架米格-23（MiG-23）戰機墜毀，但原因是「技術故障」。

▼ 哈夫塔領導的利比亞國民軍於10日，仍與全國團結政府爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）