川普吸金創紀錄！今年首季募款超過9億　99%靠草根支持

▲ 美國總統川普吸金量驚人。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普的競選團隊15日申報今年第一季募得的款項，超過3000萬美元（約新台幣9億2530萬元），創下紀錄。川普競選團隊通訊主任莫塔夫（Tim Murtaugh）透露，團隊目前總共獲得4080萬（約新台幣12.6億元）。川普正積極籌選戰的同時，CNN指出，民主黨有至少18位候選人正在為黨內提名廝殺。

民主黨中，佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）和加州女參議員賀錦麗（Kamala Harris）目前最吸金，分別募得1800萬美元（約新台幣5.5億元）和1200萬美元（約新台幣3.7億元）。不過，川普陣營的吸金量遠遠超過這兩人。

川普競選團對持續依靠草根選民的支持，99%募款為200美元（約新台幣6170元）以下的單筆捐款，平均每筆捐款為34.26美元（約新台幣1057元），而團隊的目標是為2020大選募得10億美元（約新台幣309億元）。除了川普競選團隊，共和黨全國委員會的募款金額也十分驚人，今年第一季就已募得4580萬美元（約新台幣14.1億元）。

川普於2017年1月就職第一天就申報將進行競選連任募款，比先前各屆在位總統都更早申報。前總統歐巴馬要競選連任2012年總統時，直至大選前一年、2011年4月才展開募款。政治評論員龔薩雷斯（Nathan Gonzales）認為，「川普的策略是盡可能多籌集資金，並控制全國對話。」