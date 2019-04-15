慎入！舉重女將挑戰107公斤　舉起瞬間「左臂折成斷掉竹筷」痛苦哀嚎

實習記者陳妙津／綜合報導

2019歐洲舉重錦標賽傳出驚悚斷手事故！31歲法國舉重好手Gaelle Nayo Ketchanke出戰女子76公斤級時，因左手未順利承重，竟直接斷成兩截，場面驚悚，所幸事後經過手術已無大礙。Gaelle也在IG上與支持者們報平安，感謝眾人關心，但因此意外，她將很可能無緣明年東京奧運。

據《紐約時報》報導，本月12日歐洲舉重錦標賽在格魯吉亞巴統舉行女子76公斤級賽事，Gaelle當時正第三次挑戰個人生涯最佳的107公斤。從影片中可見，她身著藍色比賽背心來到會場中央，將槓鈴舉起試圖站直，半途中因無法承受重壓，左前臂竟當場折成兩半，槓鈴整個砸往身上，她直接重摔在地，右手抱在胸前，左手無力癱在身側，不斷痛苦哀嚎。

因為場面驚悚駭人，不僅一旁觀眾、評審震驚到說不出話來，意外也經過直播全放送給觀眾，宛如「恐怖電影」的畫面，瞬間在社群媒體上引起瘋狂轉載及討論。

醫護人員迅速趕到現場將Gaelle Nayo Ketchanke送醫治療，經檢查後發現，她肘部脫臼，左臂有兩處骨折。所幸經手術後，Gaelle在IG上貼出包紮著繃帶卻滿面笑容的照片表示，「謝謝大家關心，也感謝大會的工作和醫護人員處理迅速，我們正準備回法國作進一步治療。」

▲法國舉重女將Gaelle Nayo Ketchanke。（圖／翻攝自FB／Gaelle Nayo Ketchanke）



1988年出生的Gaelle是法國知名舉重好手，更曾在2015、2016、2018年三度獲得歐洲錦標賽銀牌，也曾在2016年巴西里約奧運中獲得第8名好成績，儘管因為2019歐錦賽因手傷而無法繼續比賽，但Gaelle仍以103公斤奪下銅牌佳績。