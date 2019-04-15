錦湖韓亞集團確定出售「韓亞航空」股權　SK、樂天或參戰

▲ 韓亞航空班機。（圖／翻攝自Facebook／韓亞航空）

記者陳宛貞／編譯

南韓錦湖韓亞集團（Kumho Asiana Group）今（15）日召開理事會，稍早議決，確定出售旗下核心子公司——韓亞航空（Asiana Airlines）的股份。與大韓航空並列為國內二大主流航空公司的韓亞航空未來走向將如何，受到各界關注。

根據《韓聯社》，錦湖韓亞握有韓亞航空33.47%的股份，為最大股東。隨著出售股份拍板定案，理事會下一步將進行選定由誰接手股份的交易程序。錦湖韓亞相關人士透露，「為使韓亞航空的經營正常化，已經苦思許久。我們認為，出售股份是恢復市場對集團及韓亞航空信賴的方法。」

錦湖韓亞旗下目前有機械、重工業、壽險、銀行、化學、航空運輸業務，會長為朴三求。《每日經濟》14日則報導，錦湖韓亞將以出售韓亞航空持股為條件，換取集團債權人的資金支援，拯救集團的國道客運、建設事業。

至於韓亞航空未來動向，《紐西斯》稍早指出，2018年便曾考慮接管韓亞的SK集團、曾投資廉價航空的韓華集團、握有濟州航空公司的愛敬集團都是相當有潛力的接手人選，樂天集團、CJ集團、Lucy娛樂集團旗下子公司新世界集團也可能參戰，以提升其在航空運輸業的競爭力。