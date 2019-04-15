女老師「放學輔導」遭7高二生性侵90分鐘！　資優生反控：她說就是要內射

▲事發地越南河內市黃梅郡陳富中學。（圖／翻攝自tintuconline）

實習記者陳妙津／綜合報導

越南河內發生一起聳人聽聞的校園性侵案！39歲單身何姓女老師放學後輔導7名學生，幫忙準備奧數練習，沒想到卻遭學生們集體性侵90分鐘。事件曝光後，7名學生立即被停課接受調查，其中1人向警方供稱，當天是女老師主動引誘，還說「我就是要內射」。

據馬來西亞《中國報》報導，39歲何姓女老師任職於越南河內市黃梅郡陳富中學，主教科目為數學，同時也是高二理一的數學校隊教練。由於校隊將出國參加奧數比賽，何老師近日也密集在放學後為學生課後輔導。

未料10日時，何老師前往警局報案，指稱被數學校隊全體7名男學生輪暴整整90分鐘！據何老師表示，當天也一如往常到輔導教室，沒想到7名學生竟一反平常好學不倦的樣子，對她毛手毛腳，雖然過程中曾試圖反抗，但最終仍然不敵，90分鐘內被性侵達7次。

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▲女老師稱自己遭7名數學校隊學生性侵多達7次。（示意圖／取自Pakutaso）



7名學生遭停課調查，其中一名阮姓少年則稱當天是老師先主動引誘，「她那天穿了低胸連身裙，還把「入射」（goc toi）說成「內射」（terong toi），被我們糾正還一直說『我就是要內射』，然後彎腰讓我們看到她什麼都沒穿...」

事件曝光後，還有其中一名學生母親在社交網站上發文指控，何老師之前就曾猥褻7名學生，不僅時常用手撫摸學生們的生殖器數十分鐘，還會傳變態訊息騷擾，直到她看到簡訊後才發現。指控母親還稱，10日時她前去學校要求校方給說法，何老師也坦承有此事，而校長則哭求她千萬不要把事情鬧大。

▲學生家長反指控女老師曾多次猥褻7名學生。（圖／翻攝自tintuconline）



警方目前已將事發教室內3張課桌帶回調查，並呼籲在真相出爐前，外界不要多作無謂揣測。校長則表示，何老師從1998年開始在學校工作，被評為負責又有能力的好老師，數學輔導班每周一次，是完全供學生免費參加的，目前因案件已將何姓女老師處暫時停課處分，靜待警方調查結果，但對於猥褻學生的指控，校長則未多作回應。