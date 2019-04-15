15歲白富美上節目控訴零用錢遭扣剩3萬元　還要「946萬名車」當禮物

實習記者陳妙津／綜合報導

美國脫口秀達人麥格羅（Phil McGraw）主持的《Dr.Phill》日前調解一對母女難解的教育問題引發網友熱議，案例中的單親媽媽Nina獨自養育16歲的女兒Nicolette，從小溺愛有加，無論是保母、司機、私人教練通通有，甚至每月還給5000美元（約15.4萬元台幣）的零用錢，但因為意識到寵壞女兒，去年曾將零用錢降至1000美元（約3萬元台幣），不料Nicolette竟上節目投訴，要求將金額恢復，還要買輛30.7萬美元（約946.5萬台幣）的名車作為生日禮物，誇張行徑讓網友直呼「傻眼」。

綜合外媒報導，現年16歲的Nicolette平常生活豪奢，外出有司機接送，起居有保母照料，健身教練為她訂置私人課程，衣著交由服裝設計師打理，零用錢高達5000美元，還有張無金額上限的信用卡，卻因為16歲生日前，媽媽將零用錢扣到剩1000美元，讓她「像個農民一樣生活」，因此上節目哭訴「悲慘生活」。

Nicolette表示，從來沒感覺到媽媽的愛，只有不斷拿到錢。據她所言，從小開始便習慣揮霍的生活方式，完全無法改變，「我就是公主，不能工作，只能花錢」，如果媽媽有意見，一個月的生活費最低只能「妥協」到2500美元（約7.7萬元台幣），「我媽一直在工作，日常生活我只能靠自己，所以需要那些資金」。此外，沒有駕照的Nicolette更要求一輛價值30.7萬美元的G-wagon作為16歲生日禮物。

▲現年16歲的Nicolette Gray豪奢度日，還因零用錢被扣到剩1000美元，上節目哭訴「生活難過」。（圖／翻攝自Youtube／Nicolette Gray）



母親Nina則表示，她是名比利佛山莊的醫師，由於一週六天都需要值班工作，無暇陪伴女兒，只好盡可能滿足孩子的物質需求，沒想到卻讓Nicolette的觀念偏差，越來越奢侈，比如2017年的帳單便高達13.3萬美元（約410萬元台幣），原本總是默默繳清的她也覺得不能再這樣下去，因此希望開始矯正，卻引起Nicolette反彈。

主持人麥格羅建議Nina重新思索親子關係，因為溺愛也是種虐待，最好多給孩子心理上的愛護，而非金錢上無窮的給予，並培養Nicolette對社會的責任感。Nina對於此意見深表同意，而Nicolette則因為沒能如願而淚灑攝影棚，並在事後被安排到餐廳作義工，體驗「普通人生活」。

不過改造計畫並沒有持續太久，一個多月後，Nicolette的零用錢便回到5000美元的水準，並喜得朝思暮想的G-wagon車輛，還又另花了數千美元改裝車輛內部，她也把買新車的過程錄成影片，放上自己的炫富Youtube頻道上。

而網友們對此則紛紛表示，「她是父母創造的怪物」、「不可置信」、「傻眼」、「她需要一個什麼都沒有的家和一份工作」、「完全被寵壞的小孩」、「應該被送去軍校」、「簡直無話可說」、「好瞎」、「家庭教育失敗」。