櫻花季都過才曝光！福岡絕美「嬰兒藍眼睛」花海　隨便拍都美哭

▲福岡櫻花最美一幕。（圖／翻攝自推特puraten10_japan）

國際中心／綜合報導

每年到了3～4月為櫻花季，只有要有櫻花樹的國家幾乎都會塞滿人潮，其中日本更是「櫻花之國」，順著開花周期下來，當地居民及觀光客都會大量湧入，其中福岡櫻花雖說不是特別有名，但最近在IG上出現一系列「嬰兒藍眼睛」系列的照片，卻扎實的吸引網友的目光。

推特用戶「puraten10_japan」最近走訪了福岡的海之中道海濱公園（Uminonakamichi Seaside Park）拍下了櫻花季中最震撼眼睛的一幕，顛覆過去櫻花的粉嫩、雪白、桃紅色外，出現了藍紫色的粉蝶花，襯托在粉色、黃色、綠色之中，顯得特別顯眼。

粉蝶花又被稱為「嬰兒的藍眼睛」，雖說高度比櫻花低，但從網友拍攝的角度中，完美讓粉色的櫻花樹更加在視野裡跳脫出來，雖說海之中道海濱公園並不是唯一一個賞櫻花的景點，但因為顏色繽紛、徒步區寬敞，照片出現在網路上流傳後，迅速的成為當地賞櫻熱門景點。

不少鄉民看到照片都直呼，「這真的太美！」、「現場看到一定很有視覺震撼」、「夢幻到少女都會哭」、「想買機票現在去了」、「這隨便一拍都是明信片啊！」