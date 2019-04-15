最年輕核融合科學家！　美13歲少年「自學1年」建造出核反應爐

▲ 傑克森13歲時就製作出一座核融合反應爐 。（圖／翻攝自Osma Ahvenlampi推特）

國際中心／綜合報導

在大部分同儕還忙著打電動、滑手機、玩耍時，美國田納西州（State of Tennessee）年僅14 歲的少年傑克森（Jackson Oswalt）卻早已打破了一項世界紀錄，成功製造出一座核融合實驗反應爐（nuclear fusion reactor），令專家們都讚嘆不已。

根據《商業內幕》報導，住在曼非斯市（Memphis）的傑克森，13歲那年在一個業餘物理學家的論壇「Open Source Fusor Research Consortium」（簡稱fusor.net）上發文，他提到，自己運用5萬伏特電力與2個氘原子結合、釋出一顆中子，成功在家中車庫製造出一座核融合反應爐。

傑克森透露，自己12歲時原本也跟其他同齡人一樣，喜歡玩線上遊戲，後來漸漸發現自己不管完哪一種遊戲，都能輕鬆稱霸，「無敵的感覺讓我覺得既沒有意義又很寂寞，所以我開始培養新的興趣。」

有一天，傑克森在網路上閱讀到一篇核融合反應的相關文章後，對核反應產生濃厚興趣，他發現當時製作出核反應爐的最年輕科學家是一名14歲的美國阿肯色州（State of Arkansas 男孩泰勒（Taylor Wilson），決定自己也來做一個核反應爐，以打破世界紀錄做為新的目標。

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▲ 傑克森對電玩遊戲感到厭倦後，開始培養做物理實驗的興趣 。（圖／翻攝Tennessee Valley Authority推特）

在父母的贊助下，12歲的傑克森拿到了一筆1萬美元（約新台幣31萬元）的「研究基金」，他先是將自己的遊戲房改裝成實驗室，接著又上 eBay 網站購買了一批製作反應爐所需要的材料，準備工作完成後，他便開始著手打造自己的核反應爐。

傑克森表示，他靠著瀏覽論壇上面的資料與網路上的製作影片，一步步自學、摸索、操作，並每天將實驗結果紀錄在論壇上，每當過程中出現問題時，他也會與論壇上的其他網友們討論，「雖然最開始真的有些困難，不過在消化、理解了核反應堆的相關運作原理後，就容易了許多。」

就這樣經過一年持續的努力，傑克森成功做出一座核融合反應爐，並於2018年1月19 日，在退休電子工程師理查德（Richard Hull）親自到場見證下，確認打破了世界紀錄，正式成為全球最年輕的核反應爐建造人。

傑克森的父親克里斯（Chris Oswalt）說到，他們對於物理相關知識的了解並不多，也不太知道兒子這陣子都在忙些什麼，但他們對於傑克森的努力相當讚賞，「傑克森每天都在學習更多的內容，當然每天也都在經歷失敗，但他總能在這樣的磨礪當中更加成長。」