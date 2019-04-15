遭金正恩嗆「管太寬」又被川普冷落　中間人文在寅慘成夾心餅乾

▲ 文在寅預計今日針對川文七會發表立場。（圖／青瓦台）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統文在寅2017年5月上任以來，持續扮演美國及北韓間的中間人角色，但在越南「川金二會」決裂以後，卻在兩國互相較勁之下陷入進退維谷的境地，慘遭韓媒形容為「北韓核議題的夾心餅乾」。

《東亞日報》今（15）日以頭版報導，文在寅日前訪美，向美方提出「夠好的交易（good enough deal，北韓及美國都能接受且夠好的協議）」，卻在總統川普（Donald Trump）面前被拒；北韓領導人金正恩更指出，南韓並非仲裁者或推動者，應成為當事者。青瓦台內外也坦言，政府正遭遇推動無核化協商以來最艱困的處境。

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▲ 文在寅去年9月出訪平壤。（圖／路透社）

金正恩12日在第14屆最高人民會議的施政演說中不僅批評文在寅是「管太寬的仲裁者」，更指責南韓「不該自居為推動者，而是該成為維護民族利益的當事者，必須以果斷的以行動來展現真心。」分析指出，金正恩此言並非針對其與美國間的協商，而是為催促南韓落實2018年的《9．19平壤共同宣言》、展開南北韓經濟合作。

然而，《平壤共同宣言》提及的重啟開城工業區及金剛山觀光產業等內容都在日前於白宮舉行的「川文七會」被川普打槍，認為「時機未到」，現階段首要課題仍是督促北韓放棄核武的「大交易（big deal）」，因此將持續施加制裁。

文在寅原先計畫以「美方將支援南北韓經濟合作」作為說服北韓的關鍵，如今卻在川普的拒絕之下被打亂。而川普會中還耗費大把時間回答記者有關通俄門、美國名人賽的問題，兩人實際閉門的單獨談話只有2分鐘。

▲ 文在寅日前與川普會晤，單獨會談僅短短2分鐘。（圖／路透社）

美國及北韓都不給文在寅好臉色看，青瓦台對外則選擇迴避相關議題。雖然南韓計畫在或將舉行的「文金四會」中尋找突破口，文在寅手上卻沒有任何足以將金正恩拉上談判桌的籌碼。繼越南川金二會、華盛頓川文七會，文金四會恐怕將成為第三場以「未達任何協議」的結局收場的峰會。

在種種困境之中，川普及金正恩都表示有意願舉行第三次峰會，成為文在寅的一線希望。青瓦台人士透露，近日將與平壤當局協商，派出北韓代表團進行討論；文在寅則預計今日在首席及幕僚會議中，針對川文七會及文金四會發表立場。