人妻拒求歡「變人肉沙包被踹死」　老公入獄離奇慘死角落

▲坎達因為不願意跟老公行房被踢死，現在老公暴斃監獄。（圖／翻攝自當事人臉書下同）

國際中心／綜合報導

不行房就逼死？英國一名男子史密森（Kevin Smitham）長期在泰國居住，日前娶了20多歲的泰國籍女子，在兩人共組家庭，某日喝完酒後找妻子想要行房，卻遭到拒絕，一氣之下竟然拳打腳踢，最後上床呼呼大睡，隔天起床發現，妻子已經活活被打死。史密斯收押後，同年卻離奇暴斃在監獄內，直到最近泰國外交部才公開消息。

綜合外媒報導，51歲的史密森和妻子坎達（Kanda Smitham）在2018年潑水節期間探望親友，飯局結束後史密森喝爛醉回家，要求坎達「床戰」一場卻被拒絕，於是開始質疑坎達在外面劈腿，將她推倒並且瘋狂亂踹、爆打頭部及腹部。最後坎達體力不支倒臥在家門口，史密森也沒有上前查看，就替她蓋了一件毛毯就回到床上大睡。

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▲坎達生前相當喜愛健身，最後卻落得被老公踹死的結果。

警方隔天接到線報，趕到案發現場發現坎達根本已經死亡數小時，全身多處的瘀傷，史密森遭到逮捕等待問訊的期間，突然在監獄中受重傷倒臥，緊急送往醫院後不幸身亡。直到近日泰國外交部在公開此項消息，並表示已經通知史密森的家人，但卻沒有多做說明提到究竟是意外、他殺或自殺。

其實過去坎達跟史密森的婚姻就已經出現問題，曾有親友在坎達的社群網站上提到，為何鮮少看到史密森跟家人的合照，是否已經過世？坎達當時也無奈表示，比起家人，史密森更喜歡流連聲色場所，要他跟家人拍照根本是激怒他。