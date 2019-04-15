企業砸上億研發「大人版母乳」！　有望改善成年人腸道問題

▲美國企業正在發展大人也可喝的母乳配方奶。（示意圖／達志影像）



國際中心／綜合報導

一般人都知道「母乳」對寶寶來說是重要的營養來源，但其實母乳不僅對嬰兒有益，內含的母乳低聚醣（human milk oligosaccharide，HMO）對成人的腸道好菌也有極大幫助。美國有2間公司目前正在發展適合大人的HMO配方奶粉，將推出成人專屬「母乳配方奶」。

據《獨立報》報導，全球化學巨頭杜邦（DuPont）和丹麥公司Glycom正投資數千萬美元，研究該如何將母乳中的HMO提高，並製作成配方奶粉。杜邦指出，HMO配方奶是個可觀的市場，估計1年可以帶來10億美元（約台幣308億元）的收益。

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▲母乳中很多成分對寶寶的發育不可或缺。示意圖。（圖／CFP）



據了解，營養產品公司亞培（Abbott）在2016年首次將HMO帶入美國嬰兒營養品市場，目前版圖已擴展到15個國家。食品公司雀巢（Nestle）2018年也在40多個國家推出了HMO配方奶，雀巢醫療官薩維德拉（Jose Saavedra）聲稱，飲用他們家配方奶後，有80%的HMO可以停留在腸道內培養好菌。

當乳糖和脂肪結合後，母乳中就會生成元素HMO，它會順著消化系統到達腸道，促進腸內益菌的增生。在製造商研究HMO的巴克（Rachael Buck）表示，「這就是為什麼給寶寶喝母乳會比喝沖泡奶粉來得好，因為當中含有獨特的HMO。」

▲目前還沒有研究顯示HMO能改善長期健康。（示意圖／記者姜國輝攝）



早期研究發現，HMO可以增強嬰兒免疫系統的發育，幫助對抗感染或發炎症狀，同時提升大腦功能，如今有新研究指出，HMO不只對嬰兒有效，成人適量攝取也可以保健腸胃。

雖然HMO聽起來好處多多，但不少科學家對它的實際功效仍保持懷疑。美國兒科學會營養學委員會主席（Steven Abrams）表示，「不要以為在奶粉內加入母乳成分，就會使配方奶變真的母乳。」雖然有些研究表明HMO對人體的幫助，但尚不清楚是否存在長期的健康差異。