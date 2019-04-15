埃及第五王朝貴族古墓出土　歷經4300年五彩壁畫完整保存

▲ 古墓壁畫保存良好，圖案相當清楚。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

埃及13日宣布出土具4300年歷史的第五王朝貴族墓，墓中色彩斑斕的浮雕和銘文都保存良好，地點在位於首都開羅南方的大型墓地薩卡拉（Saqqara）以南，屬於一名名為庫伊（Khuwy）的第五王朝貴族。

根據埃及古物部長安納尼（Khaled al-Enani），這座古墓在3月被發現。《每日郵報》報導，陵墓主要由白色石灰石磚製成，裝飾有華麗的繪畫；壁畫使用一種特殊的綠色樹脂，以及在埋葬過程中使用的油。

挖掘隊長梅加赫德（Mohamed Megahed）說明，「L型的庫伊古墓首先是一段小走廊，一直向下延伸至前廳，深入內部後是一個更大的房間，繪有庫伊坐在供品桌旁的浮雕」，但墓室內其他壁畫內容還未曝光。而陵墓的北邊牆面顯示，其設計靈感來自王朝時期皇家金字塔的建築藍圖。

埃及近年來積極在全國各地推廣考古，以重振旅遊業，因為2011年埃及革命爆發後，對旅遊業造成嚴重打擊。上周便有一名英國工程師耗資700萬英鎊（約新台幣2.8億元）完成埃及最古老金字塔的修復工程，地點同樣位於薩卡拉，建於公元前2700年的第三王朝。