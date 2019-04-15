派對完逼紅粉知己「3P休旅車激戰」　女方崩潰：我說不要了…

▲夏恩和路克逼女性朋友3P。（圖／翻攝自當事人臉書）

國際中心／綜合報導

在朋友之中男女有別，就算是再好的朋友，也都需要給予尊重。澳洲2名男子日前和一名「紅粉知己」參加完朋友的生日派對之後，竟然不顧女生的反抗，堅持跟上車要求3P，甚至在其中一名男子完事之後，還瀟灑的告訴同伴「她是你的了」，事後不僅讓三人交情毀滅，更讓女方搬離原本的居住地，斷絕所有聯繫。

綜合外媒報導，路克（Luke Merryfull）和夏恩（Shaun Bloomfield）2016年參加完生日派對後，和一名女性朋友相談甚歡，聊著聊著在酒精跟氣氛催化下，越來越往性愛的方向走，當時路克曾提出想要3P的要求，但女子卻表示，「不可能！」但路克和夏恩並沒有理會，反而接連的在休旅車上非禮女子。

女子遭到侵犯後，心情崩潰報警，並向警方表示，自己已經明顯表達自己不想要，但兩名男子還是接連強迫她發生性行為，甚至在夏恩在完事之後，還回頭對路克表示，「她是你的了」這讓女子相當害怕，甚至還用手指刻意侵入女子的底褲，讓原本三人的友誼徹底毀掉。

路克和夏恩向法官堅決表示，自己絕對沒有違背女子的意願。但女子的家人對於兩人不願意認錯感到相當憤怒，因為受害女子在事發之後，已經搬離原本居住的州，甚至還斷絕所有跟親友的聯繫，只表示「我對於人的信任已經完全崩壞了。」