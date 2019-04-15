她29歲確診帕金森氏症　「手抖餵奶養育2孩」還被誤認是菜鳥

▲艾莉陪伴著孩子。（圖／翻攝自推特／@elliejfinch）

記者丁維瑀／綜合外電報導

英國女子艾莉（Ellie Finch Hulme）29歲時被診斷罹患帕金森氏症（Parkinson's disease），然而，她持續與病魔對抗，如今育有2名年幼的孩子，偶爾還去當地慈善商店擔任志工，有時她包裝東西時手會顫抖，先前替小孩餵奶時手也會發抖，但她希望以自己的例子鼓勵更多病友，不要過度害怕這個疾病。

BBC報導，艾莉今年35歲，她的症狀2012年開始出現，經過一系列檢查後，她得知確診帕金森氏症，「我的朋友與家人比我更難接受。」當時她已預計與未婚夫結婚，緊接著又發現自己懷孕了。

事實上，艾莉與另一半早就想要有孩子，儘管確診帕金森氏症，她並不想放棄家庭生活，而是決定生下小孩。不過，她懷孕期間其實相當焦慮，雖然藥物有減少，還是擔心會影響胎兒，所幸2015年生下的兒子查理（Charlie）最後相當平安。

養育過程中，艾莉不餵母乳，她內心有些難過，拿著奶瓶時她的左手會顫抖，抱起孩子時也有困難，特別是在公共場所時更不易，幸好丈夫有時會在旁支持。直到2016年11月，她又生下女兒蘇菲（Sophie），她知道自己的疾病不會痊癒，希望趁著狀態還可以時先生產。

根據英國帕金森氏症防治協會（Parkinson's UK）針對2000人以上的一項研究，87％病友會面臨歧視或騷擾，其中22％患者由於平衡感不好，而被以為是酗酒；32％患者因為較難做出表情，被誤會是刻意不友善；57％患者不想出席社交場合，害怕別人的評論。

帕金森氏症通常好發60歲以上的老年人，症狀包含肢體僵硬、顫抖、運動功能減退等，部分也會伴隨情緒問題，治療則以多巴胺藥物為主。艾莉的外表其實不符合人們的刻板印象，她看起來年輕有活力，擔任志工手發抖時，還有客人會以為她是在緊張的菜鳥，她只回答，「這是因為我有帕金森氏症。」

請繼續往下閱讀...

▲艾莉與女兒相處融洽。（圖／翻攝自推特／@elliejfinch）

在照顧孩子方面，艾莉盡可能不讓疾病影響到她太多層面，她的小孩分別是4歲與2歲，她不會每天去想「我的生活會變得如何」，而是把握當下，「我認為這是最好的方式，學習正面，不要擔心未來如何，無論是正面或消極的，因為明天你可能會被公車輾過，完全與帕金森氏症無關，這真的不值得擔心。」

艾莉平時會做大量運動，並與年輕的病友保持聯繫，她避免與其他人比較，因為每個人的狀況都不同。她形容，帕金森氏症不等於死刑，希望接下來的人生也能繼續保持充實。