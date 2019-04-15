女大生太想經營自己　爬鐘樓拍美景…12m墜樓「頭摔成破西瓜」

▲女大生為了拍照PO網不慎墜樓。（圖／翻攝自當事人IG下同）

國際中心／綜合報導

經營自己的社群網站，幾乎是時下年輕人必備的每日功課，拍攝漂亮的照片、美味的食物，都是增加粉絲關注的方式，但安全卻也成為隱憂。美國一名22歲的女大生夢芙瑞絲（Sydney Paige Monfries）日前為了要拍到更好的市景，竟趁人不注意時爬上學校的鐘樓，卻不幸從12公尺高墜落，當場頭顱爆裂死亡。

根據英國《每日郵報》報導，夢芙瑞絲長相相當亮麗，在社群網路上也很用心地經營自己，上周日（14日）她和朋友在凌晨跑到校園內的鐘樓上，希望可以看到更好的夜景和日出，沒想到在準備移動身體時，從12公尺高的鐘樓墜落，當場頭顱破碎、身體骨折死亡。

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▲生活相當多充實的夢芙瑞絲，非常喜愛拍照分享生活。

警消人員到場時，發現夢芙瑞絲面目全非，但仍進行人工呼吸希望可以搶救回一線生機，不過搶救之後還是回天乏術，據悉，夢芙瑞絲已經準備要畢業的學生，她的好友表示，「當時她移動身體想要拍照，應該是希望想要放到IG上面，卻因為重心不穩而摔落。」

夢芙瑞絲的父母趕到醫院時，無法相信自己的孩子身體已經支離破碎，而親友知道消息後也紛紛在社群網站上表示哀悼，「我們永遠都不會忘記我們所有的回憶，安息吧！甜美的女孩。」

校方事後也提到，目前已經關閉該處鐘樓頂樓，對於夢芙瑞絲的離開感到相當遺憾，並且將會如原本計畫給予夢芙瑞絲一個學士學位的證書，一圓夢芙瑞絲最後的求學之路。