懷疑被戴綠帽！他殺害妻子、2幼女再殺「小王」　只留1個活口

▲史密斯總共槍殺4人。（圖／示意圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

美國亞利桑那州鳳凰城30歲男子史密斯（Austin Smith）懷疑妻子出軌，日前從酒吧回家後便與對方陷入爭執，他射殺妻子與2名女兒後，只留下另一名3歲女兒躲在床下活命，接著他跑到懷疑是小王的住處，槍殺46歲的男子羅恩（Ron Freeman）以及傷害另外2名在場的人。

CNN報導，史密斯11日晚間回家後，便指責29歲的妻子達西亞（Dasia Patterson）外遇，儘管對方立刻否認，他卻止不住怒火，憤而殺害妻子與分別為7歲與5歲的女兒。警方抵達現場時，發現另一名3歲女兒躲在床底，沒有受傷，史密斯表示，他選擇不殺害這位孩子，因為藉由對方的模樣他想起了自己。

殺了親人的史密斯沒有停下，他開車到羅恩的住家並槍殺對方，此外，他還對另外2人開槍導致重傷，目前還不清楚傷者身分。對此，達西亞的親戚徹底崩潰，很痛心聽聞無辜的孩子死亡，現在只希望倖存的3歲女童能夠盡快跟家人相聚，她失去了自己的母親與手足。

警方接獲報案後，趕往事發現場逮捕史密斯，他告訴鳳凰城警察總部的調查人員，在上帝眼中，他射殺這些人是正確的，他承認犯案，並咬定妻子出軌，這是上帝要他執行的事。

史密斯預計會進入馬里科帕縣的監獄，他被指控多項罪名，他的律師則沒有立刻回應訊息。

《福斯新聞頻道》報導，相關好友表示，達西亞並沒有出軌，她平時待人親切，而且個性相當正面，史密斯的指控全是錯誤的。