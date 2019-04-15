美媒：假新聞破壞台灣民主　記者受到干預難以深度報導

▲美國夏威夷東西中心「2019年亞太新聞獎助計畫」記者團。（圖／總統府提供）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美媒《巴爾的摩太陽報》（The Baltimore Sun）社論版副主編畢翠夏（Tricia Bishop）11日撰文指出，台灣是個可愛的地方，充滿可愛的人民，然而，新聞媒體卻出現很大的問題，甚至導致我駐日外交官蘇啟誠留下遺書輕生。她擔憂，假新聞可能使得台灣的民主遭到破壞。

副總統陳建仁3月29日接見美國夏威夷東西中心「2019年亞太新聞獎助計畫」記者團，旨在探討不實消息如何傷害台灣的民主，參與的媒體包含《華盛頓郵報》、《巴爾的摩太陽報》、《彭博新聞社》等，畢翠夏也是其中一員。畢翠夏11日則刊出專文，描述她對台灣媒體的觀察。

這篇文章使用的照片，是一名女子到高雄掃墓後眼睛感到相當不適，就醫後發現左眼皮竟藏有4隻蜜蜂。畢翠夏以此當成比喻，警告台灣的媒體現況，事實上她無意指責這些媒體，她觀察到記者工作過量，薪水卻不高，每天沒有時間進行深度報導，同時也會遭到干涉。

起初，畢翠夏認為假新聞的問題可能沒有太大，只要報導會造成不利，美國也有政治家喜歡高喊「假新聞」。不過，她與台灣記者、研究媒體的教授會面後，情況卻讓她大開眼界，「我的意思是痛苦。」

畢翠夏發現，部分記者對於這些問題不以為然；有教授則建議，國外媒體應報導中國大陸對於台灣一些媒體的控制。她指出，事情變得相當糟糕，台灣外交官去年因為假新聞輕生，促使有輿論要求政府應規範「新聞自由」的標準。

在畢翠夏眼中，台灣是美國非官方的朋友，正在替民主而奮戰，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2月透過聲明指出，台灣有著成功民主的故事，是可信賴的合作夥伴也具有善意；同時，中國大陸則帶來威脅，試圖孤立台灣，並替民進黨帶來分歧。

畢翠夏最後指出，美國同樣有假新聞、國外干預以及黨派分歧的問題，但美國的民主歷史悠久，可以抵抗偶爾的風暴。她擔憂，台灣民主化僅30年，在壓力下可能無法抵禦，而是會破裂。