女主人倒車差點輾愛犬！　驚險瞬間「英勇同伴」衝出撲救

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加拿大近日瘋傳一段超驚險影片！一隻吉娃娃差點被正在倒車的女主人輾過，就在意外將發生的瞬間，吉娃娃的好朋友「邊境牧羊犬」馬上飛奔相救。事後主人將監視器裡這段驚險畫面PO網，吸引新聞台報導，也讓網友讚道「邊境牧羊犬果真是狗界的天才！」

據《每日郵報》報導，這起事件發生於加拿大魁北克省的加斯佩半島，從監視器畫面中可以看到，當時有3隻狗狗正在玩耍，最迷你的吉娃娃試圖快速穿越雪地，就在時候女主人剛好正在倒車，完全沒有發現愛犬，差點撞了上去，而此刻，邊境牧羊犬神速飛撲了過來，在意外發生的前一秒把吉娃娃叼走，救了牠一命。

▲邊境牧羊犬義氣相救 。（圖／翻攝自推特／@ MariettaDaviz）

女主人於事後透漏，「當時我從後照鏡看，以為已經撞到狗狗了，想說趕緊下車查看。」後來經過監視器畫面，才震驚地發現原來邊境牧羊犬在短短幾秒鐘內拯救了吉娃娃。

影片曝光後，引起網友們熱烈討論，大家紛紛留言表示，「太驚險了...看了都起雞皮疙瘩」、「好狗一條！」「並非所有英雄都是人類！棒極了」、「邊境牧羊犬真的是狗界的天才！」「好聰明的狗」。但也有網友感到相當憤慨，直呼「所以說，狗狗出門真的絕對要繫繩！」