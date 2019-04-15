影／用生命試妝！奇葩女車禍後自拍報喜：車頭全毀但唇膏沒掉色耶

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不少女性都有唇膏容易掉色的困擾！美國一名女子日前發生車禍意外，但她於第一時間竟是先查看自己的妝容，並開心PO文分享她的「超持久唇膏」，雖然在爆開的安全氣囊上留下唇印，但幾乎沒有掉色，讓網友看了不禁直呼，「真的是用生命在試妝！」

▲伊莉絲的唇妝在車禍後依舊完好如初。（圖／翻攝自推特／@Voltaireon）



據《紐約郵報》報導，這名來自芝加哥的伊莉絲（Taryn Elise）於上周三（10日）發生了一場車禍，車頭已經全毀，但幸好在安全氣囊發揮作用下，人非常平安，然而，伊莉絲也發現自己的唇膏被印在安全氣囊上，但照了鏡子卻發現唇妝一切完好如初，並沒有掉色，於是她便在推特上分享自己的「試妝成果」並寫道，「有人對JeffreeStar（唇膏牌子）的持久度感到好奇嗎？我在車禍後安全氣囊上留下唇膏印，但卻完全沒掉色！」

這篇推文一PO出後也引來網友熱烈關注，不到一個禮拜就獲得9.8萬個讚、1萬多人轉發，大家紛紛回應道，「真的是用生命在試妝」、「很開心妳平安無事」、「也算是和妳的車子做最後吻別了！」、「妳的眼鏡沒有被撞破，也讓我非常震驚」，但也有網友質疑表示「這該不會是業配文？」。然而，Jeffree Star品牌公司也注意到了這篇文章，表示要贈送伊莉絲一個新的化妝品。

據報導，伊莉絲事後也有再度發布推文表示，「目前已經看完醫生，身體狀況非常良好，正在看電視劇放鬆心情，請大家不要擔心。」