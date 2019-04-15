「爹地射殺了媽咪」3歲男孩受創失憶　21年後挖到屍體破案！

▲ 邦妮計畫離開丈夫，也存了錢、找好新的公寓，然而1993年1月6日卻人間蒸發。（圖／翻攝自推特／State Attorney, 4th）



國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州1993年發生一起命案，當時3歲的弗雷澤（Aaron Fraser）在母親邦妮（Bonnie Haim）失蹤後告訴警方，「爹地射殺了媽咪」，但因「童言童語」證據不足不起訴。5年前，弗雷澤不經意挖掘到母親的遺體，近日申冤翻案，他52歲的父親麥可（Michael Haim）被認定犯下二級謀殺。

法庭文件顯示，弗雷澤當年表示，「爹地射了媽咪，讓媽咪不能動。」近20年後，弗雷澤得到兒時住家的所有權，2014年開始整修，意外挖到母親的遺骸。州檢察官麥茲拉希（Alan Mizrahi）表示，「雖然有些罪惡能被埋起來，但他們永遠不會被忘記」，「真相永遠存在，就埋在他們的後院。」

據《紐約時報》報導，邦妮1993年失蹤前已經計畫離開丈夫。她存了錢、找好新的公寓，也想好如何帶著兒子一起搬家。然而，1993年1月6日，在與丈夫討論兩人的婚姻問題後，邦妮就此人間蒸發。隔天，她的皮包在一個垃圾桶中被發現，她的車則在一個機場的停車場中。麥可始終堅稱，妻子只是離家了。

弗雷澤12日出庭作證時表示，自己3歲半就已在看心理治療師，長大後也記不清楚當年的事發過程，母親的死影響了自己的一生。心理學教授古德曼（Gail S. Goodman）指出，一起事件越是具有創傷性，孩子對此事的記憶越強。不過，童年失憶症可能使早期經歷，甚至是創傷性經歷，從記憶中消失。