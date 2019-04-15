印尼17日大選佐科威有望連任！　對手普拉伯沃：要向中國學習

▲ 印尼總統佐科威。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

印尼總統與國會大選將於17日登場，民調顯示，總統佐科威（Joko Widodo）有望連任。印尼民調機構「政治憲章」的最新民調顯示，佐科威支持率達到55.7%，對手普拉伯沃（Prabowo Subianto）的支持率則為38.8%。印尼14日到16日是冷靜期，嚴禁任何形式的造勢和民調，因此佐科威和普拉伯沃都把握在13日做最後衝刺。

現年57歲的佐科威主打自身政府的基礎建設成果，同時抨擊退役將軍普拉伯沃過去的人權醜聞。據《路透》報導，佐科威2014年上任以來，印尼每年經濟成長率均超過5%。67歲的普拉伯沃則強調民族主義，試圖吸引穆斯林強硬派選票，同時承諾加倍經濟增長、降低電費。

▼ 佐科威13日在雅加達體育場舉辦最後一場造勢晚會，穿上球鞋站在舞台中央。（圖／達志影像／美聯社）



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普拉伯沃表示，印尼必須向中國學習，同時重新檢視自身的發展計畫，因為許多國人依然生活在貧窮線以下，「我們必須向中國看齊，他們可以在40年內根除貧窮，我們必須向優秀的學習、勇於規劃工業化、保護我們的農民與漁民。」

佐科威13日在雅加達體育場舉辦最後一場造勢晚會，約有10萬人到場。民眾揮舞著印尼國旗，佐科威對台下的支持者承諾將推動多元化政策，「我們國家是一個擁有不同種族、宗教、傳統和文化的大國。」

▼ 退役將軍普拉伯沃（Prabowo Subianto）。（圖／達志影像／美聯社）

