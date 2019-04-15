「灌籃高手平交道」拍照超危險！鎌倉新條例：邊走邊吃+亂丟垃圾很母湯

記者楊絡懸／編譯

日本神奈川縣鎌倉市江之島電鐵線的「鎌倉高校前」站旁平交道，因漫畫《灌籃高手》場景而成為全球觀光客熱愛前往的地點之一，每年超過2000萬名觀光客參觀。不過鎌倉市觀光課長宣布，4月起開始實施新的「禮儀條例」，例如不要在人多的地方邊走邊吃，也不要在鐵路周邊等危險場所攝影，期盼觀光客不要造成他人的困擾。

▲日本神奈川縣鎌倉市江之島電鐵線的「鎌倉高校前」站旁平交道。（圖／pakutaso）

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▲觀光客常聚集在「鎌倉高校前」站旁平交道拍攝風景。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

根據NHK報導，日本鎌倉市政府4月1日實施名為「關於提升鎌倉市公共場所禮儀」的新條例，呼籲居民和觀光客遵守相關的禮儀和規範，不要做出危險的行為，像是在人多的地方一邊逛街走路又一邊飲食，或是在鐵路周邊、鐵軌旁、馬路上等危險場所攝影等。

該條例以附表方式列舉何謂「影響他人、令人反感的行為」，包括在未經土地所有人、管理者及其他擁有許可權限者的許可，妨礙車輛通行的情況下攝影，或是在山路等狹窄場所、人多地方奔跑造成他人受傷，而且邊走邊飲食也會弄髒他人的衣服，希望民眾往後不要再有這樣的行為發生。

鎌倉站旁的「小町通」是一條長度約300公尺的商店街，多數店家販售煎餅或冰淇淋等小點心。旅客前往商店街消費後，會在街上邊走邊吃，很有可能在行走的路上不小心碰撞到他人而弄髒衣物，也有隨意丟棄垃圾的情形。

此外，漫畫《灌籃高手》場景讓全球粉絲前往鎌倉高校前站附近的平交道拍照，每年吸引2000萬名觀光客參觀，有時還可見人們為了攝影卻距離鐵軌過近，或站在路中間、車道上、鐵軌旁妨礙車輛通行，甚至利用空拍機攝影、闖入鎌倉高校等，這些行為都相當危險且冒犯他人。

▲▼「鎌倉高校前」站旁平交道是漫畫《灌籃高手》場景，成為全球觀光客熱愛前往的地點之一。（圖／YouTube、pakutaso）

在日本到底可不可以邊走邊吃呢？日本民眾對於這個議題沒有確切的答案，各自持正反意見。一名男高中生表示，「我知道這個規定，因此我不會邊走邊吃，儘管我知道這是一種樂趣。」另一名70多歲的女子表示，邊走邊吃看起來很沒有禮貌，而且很有可能會弄髒衣服，因此相當同意有條例規範。

一位創業約100年的日式點心老闆不希望有條例規範，他認為，大家來到鎌倉可以悠閒地享受觀光，慢慢品嚐美食，這些規定反而沒有必要存在。不過，小町商店會長高橋令和表示，邊走邊吃會有隨地亂丟垃圾的問題，他希望大家都能遵守禮儀，享受旅遊的同時也能玩得安全。

觀光課長廣川正表示，新增的這些禮儀條例只是要讓大家注意自身的行為，不要造成他人的困擾；這些條例並非禁止或限制，也沒有制定任何罰則，更沒有法律效力，僅希望民眾自律禮節。鎌倉市政府未來也會用多國語言宣導這些條例，提醒所有民眾可以注意自身的禮儀和行為，以「不造成他人麻煩」的條件下享受觀光的樂趣。

▲對於日本民眾而言，盡量不要在街道上邊走邊吃或奔跑，以免影響到他人的安全。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）