亞桑傑躲使館「詭異玩滑板」！穿短褲曝光　厄瓜多爆：他大便塗牆上

▲維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）涉入性侵案，躲藏在厄瓜多駐倫敦大使館達7年，他因身心狀況惡化，被厄瓜多政府停止政治庇護，11日被英國警方入內逮捕，引發一連串新聞自由及美國司法公正相關議題。厄瓜多政府指出，他在大使館內有許多怪異的行為，媒體還曝光他在大使館的相關片段。

亞桑傑涉嫌在2010年於瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）性侵一名女子，遭到瑞典發布通緝令。雖然他同年向英國自首，但時任厄瓜多總統柯利亞（Rafael Correa）擔心亞桑傑人權遭威脅，因此給予政治庇護，讓亞桑傑藏匿於大使館，這一躲就是7年。

厄瓜多總統莫雷諾（Lenín Moreno）指亞桑傑頻頻干涉他國內政，一再違反庇護相關條款，切斷網路也沒有好轉，甚至還在今年1月揭露梵蒂岡文件，「已經對他失去耐性。」厄瓜多內政部長羅默（Maria Paula Romo）表示，亞桑傑藏匿於大使館期間身心健康惡化，除了脾氣暴躁外，還曾經將大便塗在牆上、用內褲塞進馬桶。

西班牙《國家報》（El País）曝光亞桑傑在大使館內穿著背心短褲、踩滑板的影片，可以看得出他的行為和平常的姿態有些不同。另外，西班牙一家保全公司指出，亞桑傑的大使館房間內有竊聽裝置，也就是說他在厄瓜多大使館期間都被監視，這也是為什麼當亞桑傑與他人說話時，必須打開水龍頭讓水聲蓋住彼此的對話，不讓他人竊聽。