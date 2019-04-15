芬蘭大選出爐！社會民主黨「擊退極右」領先　可望登上首位左派總理

▲芬蘭社會民主黨（Social Democratic）黨魁林奈（Antti Rinne）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

芬蘭14日舉行國會大選，中間偏左的社會民主黨（Social Democratic）即將勝選成第一大黨，黨魁林奈（Antti Rinne）可望成為下屆總理，將是芬蘭睽違20年的首位左派總理。

大選開了超過90%選票後，社會民主黨在國會200席次中，取得40席，比上屆選舉多6席；而極右政黨芬蘭人黨（Finns Party）取得39席；財政部長奧爾波（Petteri Orpo）領導的民族聯合黨（National Coalition Party）獲38席；現任總理席比拉（Juha Sipila）領導的中間黨（Centre Party）拿30席，與上屆相比少了19席。

現年56歲的林奈是總理熱門人選，他開出「提高稅收」等政見，為福利制度爭取資金並提振經濟。此外，他也主張改善銀髮族生活條件，一旦勝選，每月將發放100歐元（約新台幣3485元）給低收入的退休人員。不過社民黨也坦承，這項承諾每年耗資約7億歐元（約新台幣245億元），若社會經濟狀況不允許，最終可能無法兌現。

移民政策也是此次大選的熱門議題之一。林奈表示，他帶領的政黨支持工作性質相關的移民，可以彌補當前人口老化的現象，同時也贊成允許部分因人道主義理由入境的難民。

現任總理席比拉自2015年上任後領導的中間偏右執政聯盟，力推撙節措施，把社會醫療保健改革列為施政重點，但削減退休族、教育等福利措施引發反彈，最終在社福改革未獲通過的情況下，席比拉政府上月內閣總辭，目前持續帶領看守政府運作，直到新政府成立。