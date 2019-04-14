125公斤男玩叢林飛索！鋼絲繩斷了...摔100公尺山谷慘死

▲叢林飛索是清邁著名的活動之一，讓遊客體驗在叢林中宛如猿猴、泰山般滑行的感覺。（示意圖／翻攝自Flight of the Gibbon官網）

國際中心／綜合報導

一名25歲加拿大遊客和女友還有一群友人到清邁旅遊時，報名參加了著名的高空叢林飛索「叢林飛躍長臂猿」（Flight of the Gibbon），卻驚傳該名男遊客因體重重達125公斤，導致繩索無法承受重量中途斷裂，遊客直接摔落山谷慘死。

綜合泰媒報導，清邁最著名的就是「叢林飛索」體驗活動，也是當地最老牌的業者。遊客不僅可以掛在繩索上高速橫越叢林，享受刺激的快感，整個園區還有32項設施的飛鼠滑鼠，其中包含17條索道、空中腳踏車、垂降和溜滑梯，更可以盡情讓尖叫聲迴盪山谷。

但13日傍晚發生該名加拿大遊客，因體重過重，繩索無法負荷，才剛開始溜下去沒多久，結果鋼絲繩斷裂，3個吊索纜線直接脫落，人就直接從100公尺高山谷摔落致死。

針對這次意外，警方還在釐清整起事故原因，不過卻對業者竟容許體重過重的遊客可以搭乘飛索感到匪夷所思。業者表示，願意承擔所有任及賠償家屬。

2016年曾有3名以色列遊客，就在玩飛索時受傷，Huay Kaew tambon管理組織（TAO）當時下令該業者必須無限期暫停營業，進行安全性檢查。如今，又傳出外國遊客墜死意外，也讓許多民眾膽顫心驚，考慮以後是否還要前往。