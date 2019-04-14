8歲盲童手術台上用歌聲戰勝恐懼！催淚千萬網友：你是最堅強孩子

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美國密西根州（Michigan）8歲女童赫斯特（Evie Hurst）患有罕見的「無眼畸形症」（Anophthalmia），日前因癲癇發作被送到當地的兒童醫院接受腦電圖（EEG）掃瞄。期間她既焦慮又害怕，母親為了幫助愛女撫平情緒，於是請求音樂治療師懷默（Emma Wymer）的協助。懷默鼓勵赫斯特高聲唱出女歌手艾莉西亞的名曲《Scars To Your Beautiful》，從最初顫抖的聲線，在悠悠吉他聲的伴奏下，終成功地憑歌回驅走恐懼。

▼天生沒有眼睛的女孩赫斯特用耳朵感受世界。（圖／翻攝自Facebook／Evie Hurst）

綜合外媒報導，凱蒂與丈夫克雷格從中國大陸領養了當時年僅4歲的赫斯特，由於體重只有約5公斤，甚至還差點無法及時帶回美國治療。在夫妻悉心的照料下，赫斯特的身體逐漸恢復健康，但始終害怕去醫院看病，且一直不願意開口說話；不過在一次偶然機緣，兩人發現愛女原來有一項隱藏天賦，就是對歌曲的記憶力很強。

赫斯特日前又因癲癇發作要送醫接受腦部掃描，途中表現得十分焦慮，母親凱蒂形容「進入完全的攻擊或逃避狀態」，心力交瘁之下向院方要求兒童醫療輔導組協助，豈料效果不佳，只好轉而求助音樂治療師懷莫（Emma Wymer）。懷默鼓勵赫斯特高聲唱出加拿大女歌手艾莉西亞（Alessia Cara）的《Scars To Your Beautiful》，起初赫斯特的聲線還有點顫抖，但越唱越堅定，在吉他伴奏下成功趕走恐懼，完成了治療。

在一旁錄下一切的凱蒂相當感動，「她就像電台一樣隨機唱出歌曲，她是一位堅強又不可思議的孩子，總是讓人驚喜。我們真的很幸福，感謝神讓我們成為她的家人。」

動人親情讓網友紛紛留言，除了給小女孩加油打氣，表示偉大的母愛也十分催淚，「真覺得外國人超有愛心…」「感動吶～感動到起雞皮疙瘩了！」「好心疼喔 加油加油，一定平安無事的」、「 一樣看不見的小孩子，老天沒放棄你，妳們喔…雖然老天關上了你們的靈魂之窗，確給予你們堅強的勇氣，不為身上的缺陷感到自卑，加油啊~你們很棒」、「加油 雖然人生路途遙遠 你是最堅強的孩子」。