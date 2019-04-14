110cm侏儒爸爸爬梯子完婚　喜抱「不像自己的女兒」：她好完美

▲ 詹姆斯與妻子身高懸殊。（圖／翻攝自Instagram／dwarfmanjay）

國際中心／綜合報導

現年30歲的英國威爾斯男演員詹姆斯（James Lusted）患有侏儒症，身高僅110公分，當年為了與身高170公分的女友克蘿伊（Chloe）結婚，還不得不爬上梯子。他的妻子日前生下他們的第一個孩子，也讓詹姆斯成為全英國最矮的爸爸之一。

詹姆斯與現年25歲、擔任教職的克蘿伊在2016年完成夢想中的婚禮，時隔約2年半後，迎來女兒奧利維亞（Olivia Nevaeh）的出生。他表示，「將女兒抱在懷裡絕對是我做過的最棒的二件事之一」，另一件則是與克蘿伊走入婚姻。

奧利維亞來到世界上時的體重為3714公克，相當標準，出生24小時後便可以和爸媽一起回到位於北威爾斯科爾溫灣的家中。詹姆斯難掩激動的說道，「我們對奧利維亞的愛無法用語言來形容。我們都被情緒淹沒、從來沒有感受過這樣的愛。奧利維亞剛出生的時候，我完全嚇呆了，無法用言語來描述那一刻。當護士把她放在我懷裡時，我只能說，我願意為她們倆而死。我們都完全被迷住了。」

詹姆斯天生患有被稱為「畸型發育不良（Diastrophic Dysplasia）」的遺傳性侏儒症，但並沒有遺傳給他的女兒。他表示，「奧利維亞太完美了。兒科醫生讓她出院，說她是個完美的小嬰兒，而她真是如此。」由一張他緊抱女兒的照片中可見，奧利維亞看來幾乎有他身高的一半。

詹姆斯說明，「克蘿伊餵她吃東西；她會在午夜時睡著，淩晨5點醒來。我猜她（奧利維亞）如此放鬆是因為克蘿伊和我都很放鬆，而她能夠感覺到。我們希望將來能有更多的孩子，但我們現在也很好。我和奧利維亞在一起的每一刻都很開心；做她爸爸的感覺是最棒的，我們珍惜每一刻。」

他也提到，克蘿伊的懷孕過程沒出什麼問題，唯一的要求只有「一切橘色的物品」，尤其是一種果汁飲料。奧利維亞較預產期遲到了3天，克蘿伊的分娩則持續長達7個多小時。奧利維亞在出生40分鐘後順利進行第一次餵食，詹姆斯形容，「這真的太棒、太美好了。」