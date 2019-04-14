金卡戴珊2022年考律師執照　霸氣說：理解概念只需2秒

▲美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）力證胸大不一定無腦。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

38歲的美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）以「豐乳肥臀」的身材走紅於全球，雖然總是被諷刺紅得莫名其妙，既沒有演技也不會唱歌，身材還相當「人工」，但無可否認她的確就是當今的話題女王。她日前再度躍上新聞版面，原來目前正在學習如何成為刑事律師，計畫2022年參選律師資格考試。

據美國《時尚》（Vogue）報導，金卡戴珊因2003年外流的性愛影片爆紅，2007年的實境節目「與金卡戴珊一家人同行」被大眾所孰知，在Instagram上擁有超過1億名粉絲，與歌手老公肯伊威斯特更雙雙入選2015年《時代雜誌》（TIME）全球前100名有影響力的人物。

想成為律師為豐富人生多添一筆色彩並非空穴來風，金卡戴珊曾在2018年5月與川普在白宮會面，希望美國總統能特赦涉及非暴力毒品犯罪仲介，替一位在獄中表現良好的「阿嬤級囚犯」、被判處無期徒刑的63歲女囚強森（Alice Marie Johnson）求情。

強森在30年前離婚後便獨自撫養5個孩子，為賺錢養家加入了販毒集團，從事的工作為「通報訊息」，並不涉及暴力。入獄後她一直是素行良好的「模範生」，經過金卡戴珊與各方人權組織共同努力下，強森去年6月終於獲釋出獄，結束刑責遠大於罪狀的21年牢獄生活。

報導稱，金卡戴珊表自自己經過審慎思考才決定走上律師這條路，強森案就是關鍵，「當白宮邀請我探討監獄改革及量刑議題，我坐在羅斯福廳裡，身邊圍繞眾多法官等司法專家，我覺得『天啊，我真的需要更多專業知識』。」本身就擁有龐大律師團的她直言，唯有透過對司法了解更清楚，才能夠修繕美國現有的司法體制。

父親羅伯特（Robert Kardashian）也是啟發者之一，曾在1995年因擔任好友「OJ辛普森殺妻案」的辯護律師聲名大噪，這樁震驚美國社會的案件，有超過1億美國人收看裁決轉播，被稱為「世紀審判」。辛普森為美國知名美式足球員，因前妻與好友在家中遭謀殺，讓他被指控犯下謀殺罪，最終在羅伯特的辯護下獲判無罪。

金卡戴珊透露，「父親在家裡的書房有一道牆，只要推開便會發現密室，裡面有關於『OJ案』的所有資料。」目前她每周花18小時接受司法倡議團體「#cut50」的律師傑克森（Jessica Jackson ）與韓尼（Erin Haney）的指導，目標是2022年參與律師資格考試。當被問到過程中最難的部分為何？金卡戴珊表示，「侵權法（tort law）最難，契約法（contract law）則超無聊，反觀刑法對我來說輕而易舉。」同時忍不住抱怨「閱讀太花時間了，但如果是理解概念的話，我僅需要2秒鐘就懂。」